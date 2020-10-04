為何中秋要烤肉？他曝「起源真相」顛覆認知：與廣告無關

一年一度的中秋節又到了，每到這個時候，家家戶戶少不了應景的吃月餅、烤肉，各家賣場也開始出現烤肉的器具、食材。對此，就有網友好奇提問，中秋節烤肉的習俗到底從時候開始，而為何中秋節要烤肉？貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《PTT》表示，每年到這個時候，家家戶戶都會開始準備烤肉，自己每年都是買便當過日子，「中秋節烤肉是從哪一朝開始的，還有誰可以告訴我，到底中秋節為何要烤肉？」
許多網友也紛紛回應，「一家烤肉萬家香」、「聽說是一家烤肉萬家香帶起來的風潮」、「都商人帶起來的」、「廣告就是原因」、「商人廣告造成的」、「兩家醬油廠打廣告大戰」、「是因為廣告，就跟日本人聖誕節要吃肯德基一樣」、「不就是廣告帶起來的嗎」。
雖然普遍網友認為，烤肉的習俗是由商人的廣告帶起來的，但其實有一位網友在多年前就透露，根本不是這樣，他考古發現，其實「中秋烤肉」早在烤肉醬廣告問世前一年就開始風行，也可以說是「中秋烤肉風行才讓廣告誕生」。
他指出，以前中秋節最流行的活動是露營，直到1982年「新竹地區」突然盛行中秋烤肉，除了風景區可以看到正在烤肉的民眾，也有很多人直接在門口、陽台架起烤爐，而當時新竹會開始盛行烤肉，主要的原因是，新竹是製造烤爐大本營，而當年烤爐外銷不景氣，因此烤肉器材大降價，讓新竹成為全台最先流行中秋烤肉的地區
他最後強調，從過去的新聞發現，1982年開始中秋烤肉，直到1989年才開始成為全國運動，至於烤肉醬料的廣告，是到1986年才問世，所以在廣告盛行之前，就已有中秋節烤肉的習俗。（編輯：許智超）