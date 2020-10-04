為何中秋要烤肉？他曝「起源真相」顛覆認知：與廣告無關

一年一度的中秋節又到了，每到這個時候，家家戶戶少不了應景的吃月餅、烤肉，各家賣場也開始出現烤肉的器具、食材。對此，就有網友好奇提問，中秋節烤肉的習俗到底從時候開始，而為何中秋節要烤肉？貼文一出也引起網友熱議。

▲普遍網友都認為，中秋烤肉是由商人的廣告帶起的。（圖，此為「萬家香醬油片段」／翻攝自《張哲生 YouTube》 ）