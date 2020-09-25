準爆！最討厭玩手機遇到什麼狀況？秒測你的「真實性格」

心理測驗又來了！近來科技逐漸發達，現代人手一機的情況早已見怪不怪。根據韓國心理測驗網站《vonvon》報導，若你正在滑手機時，遇到三種情況包括沒有網路、無限加載狀態、手機沒電，哪一個讓你覺得最心煩呢？根據你的答案，將能測出你的真實性格。
你是一位多才多藝，創意力超群且富有魅力的人！你的個性活潑可愛，不認生且容易交到朋友，是具有社交性格的人。雖然你表面上看起來很開朗，但實際上容易被人們的話輕易傷害，你既怕被背叛，又怕被朋友傷害，不過你已經夠有魅力了，要知道自己的長處，有自信！
感情方面，一旦受到傷害就無法輕易擺脫的你，因爲太投入於那傷痛中，無法輕易擺脫出來，也許現在也無法克服這種傷痛。建議你遇到對的人時，一定要你把自己的真實想法與感情如實表露出來，這樣對方也能完全理解你，讓彼此建立出更好的關係！
＃選擇「無限加載狀態」
機智的你擁有劉在石級別的口才，在任何情況下都能發揮聰明才智，且能快速應對！口才好的你無論走到哪裡，都能成為中心氣氛製造者。此外你的執行力也十分好，不管做什麼都能很完美地快速進行，但偶爾會因為急性子耽誤工作。
感情方面，你是會對愛的人奉獻出一切的類型！對於約會時所花費的金錢和時間一點都感到不可惜，總是希望所有一切都能和戀人享受。純情派的你的樣子總是給對方帶來感動，不過要注意別太執著，別讓你的感情沉重到壓垮對方。
＃選擇「手機沒電」
你是一個感情豐富的人，擁有卓越的想像力，總能以獨特且出眾的眼光看待事物。雖然你多少有點敏感，面對環境的改變總會感到不安，但這樣的你，因為超群的眼光，以及豐富的想像力，就如同一個藝術家一樣！
感情方面，因爲看待異性的眼光比較苛刻，所以即使面對有好感的人，如果稍微不符合自己的標準，也會讓感情瞬間消失不見。然而這樣的你一旦陷入愛河，可能會因不擅長表達感情，導致你難以傾訴心意，所以對方可能會不太明白你的想法，建議你一定要鼓起勇氣表達自己內心所想的一切！（編輯：陳雅雲）