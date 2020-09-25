準爆！最討厭玩手機遇到什麼狀況？秒測你的「真實性格」

心理測驗又來了！近來科技逐漸發達，現代人手一機的情況早已見怪不怪。根據韓國心理測驗網站《vonvon》報導，若你正在滑手機時，遇到三種情況包括沒有網路、無限加載狀態、手機沒電，哪一個讓你覺得最心煩呢？根據你的答案，將能測出你的真實性格。

▲根據韓國心理測驗網站《vonvon》報導，若你正在滑手機時，遇到三種情況包括沒有網路、無限加載狀態、手機沒電，哪一個讓你覺得最心煩呢？（圖／翻攝vonvon）