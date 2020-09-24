才剛整理花園！老翁「大腦慘變糊狀」過世　醫驗屍揭真兇

不少人都喜歡在院子內栽種植物，為生活增添樂趣。不過在美國，就有一名身體仍相當健壯的82歲老翁，才剛整理完花園沒多久，身體就出現昏睡症狀，更在9天後就離世。經驗屍後發現老翁大腦出現異狀，「真兇」身分也隨之曝光。





▲ 被稱作為食腦變形蟲（brain-eating amoeba）的福氏阿米巴蟲，常見於攝氏25度以上的溫水環境。（圖／翻攝美國 CDC網站）