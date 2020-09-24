才剛整理花園！老翁「大腦慘變糊狀」過世　醫驗屍揭真兇

不少人都喜歡在院子內栽種植物，為生活增添樂趣。不過在美國，就有一名身體仍相當健壯的82歲老翁，才剛整理完花園沒多久，身體就出現昏睡症狀，更在9天後就離世。經驗屍後發現老翁大腦出現異狀，「真兇」身分也隨之曝光。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，亞特蘭大埃默里大學（Emory University）的研究人員指出，這起案例中的老翁疑似在工作時感染了土壤中的福氏阿米巴變形蟲，不久後就開始身體不適，不斷感覺昏昏欲睡，被家人送醫治療，並接受真菌感染、腦膜炎治療，最後在9天後癲癇發作，搶救無效死亡；經過法醫驗屍後發現，這名老翁的大腦遭變形蟲入侵，部分腦組織變成了糊狀碎屑，引發大腦液化壞死，併發腦、脊髓感染，導致老翁殞命。
報導內提到，被稱作為食腦變形蟲（brain-eating amoeba）的福氏阿米巴蟲，常見於攝氏25度以上的溫水環境；在極度偶然的機率下，人類經由鼻子吸入含有福氏內格里阿米巴原蟲的水而受到感染。便會沿著嗅覺神經進入腦部，進而引發「福氏內格里阿米巴腦膜炎」（PAM），隨後會在感染初期出現頭痛、發燒、和噁心症狀，感染晚期則會產生失去平衡感、癲癇發作、幻覺等症狀，病程進展快速，發病後死亡率達99％。
在台灣衛福部網站上也有對該疾病作出介紹，福氏內格里阿米巴原蟲感染是一種罕見的疾病，截至2012年統計資料顯示，全球確定個案僅約235例，台灣則曾在2011年出現1例確定個案，只要避免吸入受污染的水能預防受感染。（編輯：潘毅）