2020台灣爆紅YouTuber榜單曝光！全場驚嘆：第一名不意外

近年來YouTuber成為最火紅的職業，更有不少演藝圈藝人嘗試進軍網路界，希望能跟上流行。那你知道2020年竄紅最快的YouTuber是誰嗎？完整排行榜曝光後也引起眾多網友議論，名聲響亮的「反正我很閒」竟然只位居第二。





▲小P的頻道已經有157萬人訂閱，更有不少國際觀眾。（圖／翻攝「Pan Piano」Youtube）