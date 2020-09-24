2020台灣爆紅YouTuber榜單曝光！全場驚嘆：第一名不意外

近年來YouTuber成為最火紅的職業，更有不少演藝圈藝人嘗試進軍網路界，希望能跟上流行。那你知道2020年竄紅最快的YouTuber是誰嗎？完整排行榜曝光後也引起眾多網友議論，名聲響亮的「反正我很閒」竟然只位居第二。
YouTube頻道「實驗室-Data Lab」整理了2020年度台灣頻道的訂閱數，隨著時間的推移，不少頻道的數字直線飆升，以下列出前三名：
第一名頻道「Pan Piano」是名鋼琴演奏家，近期開始推出Cosplay彈琴的影片，露出姣好身材與事業線，吸引不少新觀眾訂閱，在她影片下方更有來自世界各地的觀眾，日本人則占大多數，儼然成為「露多一點的話，世界會更和平」的實際案例，目前她的訂閱數也飆升到157萬。
第二名頻道「反正我很閒」，團體成員鍾佳播、陳奕凱（樂咖）等人演出看似無厘頭且搞笑，影片內容多以喜劇的方式、時而帶些反諷意味，來討論各種社會議題，贏得許多死忠觀眾，每當新片發出都會在PTT掀起熱議，目前的訂閱數已經超過51.7萬。
第三名頻道則是「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」，是紀錄網紅長青樹「蔡阿嘎」的老婆二伯與今年剛出生的蔡波能的日常生活，因為早已有粉絲基礎，頻道才開設5個月多，目前訂閱人數已經高達47.9萬。
排行榜曝光後瞬間引發討論，不少鄉民紛紛回應，「第一名是pan不意外」、「pan是世界爆紅，其他都是台灣爆紅」、「只看過pan與鐵道事務所」、「小P一枝獨秀」、「卑鄙源之助」、「推salu，優質影片」、「理科又來了」。（編輯：潘毅）