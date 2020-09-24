獨居死亡1個月「被蛆吃到剩骨頭」！殯葬業者嘆：很心酸

近日網路上討論度很高的「獨居死亡」議題，仍有許多網友高度關注，對此，也有一名從事殯葬業的網友分享相關經歷，更提到有前輩遇過「死亡快一個月，肉體都快被蛆吃光，只剩下骨頭」的例子，也讓網友們嚇得直呼「真的要多注意」。





該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示自己從踏入殯葬業開始到現在，也接觸過不少因為獨居死亡的案子，死亡天數從2-3天到一週的都有，「前輩更厲害，有碰到死亡快一個月的，肉體都被蛆吃光了剩下骨頭，每隻蛆都肥的跟手指一樣粗」。



▲有位從事殯葬業的網友分享自身經驗，也表示曾有前輩遇過獨居死亡快一個月，肉體都被蛆吃光了剩下骨頭的情況。（圖／ 翻攝自《爆廢公社公開版》） 這讓原PO直呼「想到就覺得心酸」，因為他自己也算是獨居，兒子每週會回家探望他一次，所以他也規定兒子「每天都要打電話給我」，如果沒接的話，一定要打到接電話為止，「如果沒接到的話，就趕快給我滾回來」；他最後也在文末建議網友們「各位獨居的爆友，一定要注意自己在家的安全啊！」，並且hashtag「有沒有同業接過更猛爆的獨居案例？注意獨居安全」。





貼文一出，引起網友熱議，「真的，如果家人獨居，一定要裝監視器監視，確保安全」、「關心及留意周遭鄰居，也是一個方法」、「你們真的很......辛苦。也感謝有這種行業。真的不是每個人都能做的」、「大家都會老，謹記於心」、「辛苦了」。（編輯：郭佩蓉）



