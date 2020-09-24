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男工程師有房有副業！女友吐「1句」他秒氣炸：我不要了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-24 21:24:40

▲一名男工程師發文抱怨女友認為他工程師沒未來，直銷才能達到夢想，他也傻眼直呼「不求妳回頭，我也不要了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名男工程師發文抱怨女友認為他工程師沒未來，直銷才能達到夢想，他也傻眼直呼「不求妳回頭，我也不要了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

男女交往時，總會遇到價值觀、意見不合的時候，對此，也有一名男網友抱怨，他先講述自身條件，但女友卻認為「工程師沒未來，做直銷才能達成夢想」，並選擇以冷戰的方式對待他，讓他超傻眼，貼文一出也引起網友熱議。



該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示「妳們女生擇偶都是整天幹話和夢想才要嗎？」，並講述自身條件，27歲已經買房買重機，目前在科學園區上班，還有經營副業，但女友卻說「工程師沒未來，做直銷才能達成夢想」，還以冷戰的方式對待他。



▲有名男網友在臉書粉專《靠北女友my
▲有名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl）
原PO也氣憤表示，如果女友認為她的夢想是正確的，可以發財，那麼就來看看女友經營兩年的直銷生意，和原PO明年事業總收入誰比較高，更直呼「不求妳回頭，我也不要了」，他在文末也提到「我只是想讓妳知道，賺錢不是只有直銷才能成功」。


貼文一出，引起網友熱議，「說的好！」、「恭喜你脫離苦海」、「很多女生真的貶低工程師，說什麼宅男不幽默，我身邊很多工程畢業都已經娶美嬌娘生子了，就一些可撥台女還再嫌棄」；但也有網友認為「『妳們女生』是怎樣？她就她，扯什麼大家」、「理念不同分手也罷，不要以偏概全，『我們女生』不是每個都這樣」、「這是炫耀文無誤！其實也沒優秀到哪去……因為你只會攀比成就，沒把倆個人的感情當成一回事」。（編輯：郭佩蓉）

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