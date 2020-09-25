買家收貨問「為何寄來垃圾」！賣家回應秒掉陷阱：報警了

現在網路購物相當發達，不用出門就能買到所有想要物品。不過有一名網友上網出售自己的模型收藏，沒想到買家收到後，隨即先問「有沒有出貨包貨的錄影影片」，原PO直覺回答卻掉進對方陷阱，最終決定報警處理。

▲買家第一句話先問有無錄影，被許多網友認為不尋常。（圖／翻攝《爆料公社》）