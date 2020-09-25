買家收貨問「為何寄來垃圾」！賣家回應秒掉陷阱：報警了

現在網路購物相當發達，不用出門就能買到所有想要物品。不過有一名網友上網出售自己的模型收藏，沒想到買家收到後，隨即先問「有沒有出貨包貨的錄影影片」，原PO直覺回答卻掉進對方陷阱，最終決定報警處理。
一名網友在臉書《爆料公社》詳述整個過程，自己並非職業賣家，剛好想把家中模型收藏出售，便將東西登上拍賣軟體，隨後與該買家談妥以2萬4千元成交。
沒想到買家收到貨後，立刻用軟體私訊原PO「請問有沒有出貨包貨的錄影影片？」他聽完便直覺回應「沒有」，沒想到一回答後買家態度180度大轉變，開始狂罵「為什麼寄垃圾來，打開全部都垃圾，我之前就是有被騙過，所以都會全程錄影，保障我的權益」，並傳來買家開箱的影片，證明只有一堆「垃圾」。
原PO聽完後一頭霧水，並強調自己絕對沒有寄垃圾，雙方持續用訊息爭吵，原PO決定找黑貓跟網拍申訴，買家則堅持不匯款。原PO仔細觀察買家的「開箱」影片後發現疑點，「當初我封箱的時候，兩邊都是按好沒有縫隙，也沒有後來的中間的小洞，箱子也是新的，然後上面下面都是黏成H的形狀」。
最終原PO決定報警，「我已經去提告了，現在只能等通知，能走的途徑都走了，現在就等警察調查。我也不是第一個被這種手法騙的人，但我覺得如果受害者都息事寧人的話，好像只會姑息養奸」，並強調一定會追究到底。
整個過程曝光也掀起議論，不少網友也針對買家收到「垃圾」的第一反應感到疑惑，「劈頭就問有沒有錄影，收到垃圾是這個反應嗎」「正常人收到不對的東西，應該都是問直接問怎麼收到這個，不是先問有沒有錄影吧？」「影片畫質太差了吧，這樣是能證明什麼」。（編輯：潘毅）