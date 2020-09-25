手遊花大錢交網婆！失業哥遭女友秒甩　「悲慘結局」曝光

現代人生活娛樂百百種，在人手一機的情況下，手遊也逐漸成為主流。就有一名女網友抱怨，前男友日前因為疫情暫時失業，卻還花大錢玩手遊，竟全因為在遊戲內認識「網婆」，讓她氣炸決定分手，三個月後，失業男的悲慘下場也曝光。

▲有女網友指控男友失業後沉迷手遊花大錢，背後原因竟是因為「網婆」。（圖／翻攝《爆怨公社》臉書）