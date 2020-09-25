手遊花大錢交網婆！失業哥遭女友秒甩　「悲慘結局」曝光

現代人生活娛樂百百種，在人手一機的情況下，手遊也逐漸成為主流。就有一名女網友抱怨，前男友日前因為疫情暫時失業，卻還花大錢玩手遊，竟全因為在遊戲內認識「網婆」，讓她氣炸決定分手，三個月後，失業男的悲慘下場也曝光。
一名女網友在臉書《爆怨公社》發文，「之前因為疫情，前男友被放無薪假，他只能每天待家裡玩遊戲。他開始玩手遊，撇除睡覺，時間都用在遊戲上了」；不過在失業前，原PO前男友一直是花錢很謹慎的人，平常花錢都用在刀口上，因此見對方如此沉迷，原PO也沒有特別反對。沒想到某次信用卡帳單一來，看到驚人金額，追查後才發現男友在遊戲內認識「網婆」，花錢增強戰力就為了討對方歡心。
東窗事發後雙方開始爭吵，沒想到男方還惱羞，將長久下來的惱怒、被迫放無薪假的不平遷怒女友，原PO也二話不說，立刻收拾行李，毅然決然分手。
最終在三個月後，前男友突然又傳訊息給原PO，原來遊戲內「網婆」其實是男性，並跪求復合。不過看到這個「淒慘結局」的原PO則笑稱，「謝謝你提醒我當時忘記把你封鎖刪除，透過小小的遊戲，甩掉一個對生命毫無助益的人很值得啊」。
荒謬的經過也掀起熱烈討論，不少人在下方回應，「能為一個不現實的網婆跟妳吵，放生是對的」、「這篇文讓我回想起當初恩愛的腦婆跟我說收到兵單時的心情」、「信用卡是刷多少? 無薪假還敢刷，好敢喔」、「這劇情荒謬到我以為是幻想文」。（編輯：潘毅）