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介紹高薪工作遭女友「一語」打槍！男怨：不上進　網罵翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-25 06:51:50｜update2020-09-25 06:51:53

▲一名男網友在《Dcard》發文，表示女友因為自己的「職業低賤」而要分手，讓在自家小吃店工作，年收入300萬的他非常錯愕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名男網友透露，他日前介紹高薪工作給女友，但卻遭「一語」打槍，讓他無法理解，認為女友「不上進」，不過眾人一看女友「理由」卻一面倒挺女友。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）

兩個人在一起，除了相互陪伴外，一起進步、成長也是很重要的，不過，前提是必須尊重。近日一名男網友就在臉書《靠北女友my girl》中表示，自己日前介紹一個高薪工作給女友，但女友卻拒絕，理由是她「在現在的公司過得很快樂，氣氛很好」，讓他無法理解，認為女友「不上進」。對此，其他網友則挺女友，直指「開心的上班環境比高薪還值得」。



原PO發文抱怨，女友真的很不上進，只想待在安逸的舒適圈，「我們隔壁部門有位文職員工離職，打算招募新人，我想推薦女友來我們公司上班，結果女友很不願意，說什麼在現在的公司過得很快樂，氣氛很好」。



▲一名男網友在臉書《靠北女友my
▲一名男網友在臉書《靠北女友my girl》中抱怨女友「很不上進」，掀起熱論。（圖／翻攝自臉書《靠北女友my girl》）

這讓他無法理解，直言「有什麼好快樂了？領著那微薄的薪水，月薪也才38K而已，年終稍微多一點平均都有12萬，年收入也不過60萬而已，比我剛碩畢時工作的年收還少，想辦法幫她找機會，還不願意，真的是不識好人心，唉...」



貼文曝光，網友紛紛留言「欸拜託，好的工作環境很重要好嗎！工作磁場不合真的會很痛苦，分分鐘想離職」、「人不好相處，氛圍不好，工作效率會變差，變差就扣薪水，薪水不好就沒飯吃，最後，你會養她嗎？」「薪資多寡沒什麼差。重點環境快樂！氣氛好。同事都會互相幫助這才好」、「每個人都有自己想追求的東西，應給予尊重」、「你有在意過別人上班的感受？ 幫忙是對方感到樂意，你在那邊控制狂什麼」；另還有人直指「如果把文中的『女友』換成『男友』再看一次，我想底下的留言應該會完全不同...」（編輯：許苡晴）

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