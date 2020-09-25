媽嫌停車場容易迷路！女兒「神邏輯」秒點破　網一聽跪了

許多女生都喜歡逛百貨公司，尤其在周年慶或各大節日優惠活動時，就算沒有缺任何物品，也會前去逛逛。近日，就有網友分享，逛百貨公司時女兒問「為何總是把汽車停在入口附近」，她解釋因為停車場容易迷路，但女兒的「神邏輯」卻讓她無法反駁，貼文也引起熱議。

▲女兒認為，百貨公司還比停車場多層，才應該更容易迷路。 （圖／翻攝自《爆怨公社》）