媽嫌停車場容易迷路！女兒「神邏輯」秒點破　網一聽跪了

許多女生都喜歡逛百貨公司，尤其在周年慶或各大節日優惠活動時，就算沒有缺任何物品，也會前去逛逛。近日，就有網友分享，逛百貨公司時女兒問「為何總是把汽車停在入口附近」，她解釋因為停車場容易迷路，但女兒的「神邏輯」卻讓她無法反駁，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，帶女兒去逛百貨公司時，因為要找車位繞了一下，女兒這時問「媽媽，妳一定都要停離入口最近的嗎？」面對女兒的提問，媽媽解釋，是因為停車場很大又容易迷路，而且停太遠要走很久，腳會痠、會累。
聽完原PO的回答，女兒卻說「媽媽，妳的車停太遠走個10分鐘就累，妳逛百貨公司5、6個小時都不會累？停車場就一層這樣而已，百貨公司樓上那麼多層，妳都還知道什麼東西在哪個樓層、哪個方向，完全不會迷路！又說停車位不好找乾脆坐捷運好了，但坐捷運要走更多路！妳們女人真的很奇怪」。
原PO指出，面對女兒如此精闢的分析，讓她完全不能反駁，最後還是找了門口的位置。
許多網友也紛紛回應，「真的沒辦法反駁」、「女兒這個分析，我給過」、「那個專櫃走、那個樓梯在幾樓永遠不會忘，車就會忘」、「每次停完都會忘記」、「 要不是記幾號入口或電梯附近 ，真的要找一陣子」、「就像網購一樣買了一堆東西，但有幾十塊的運費，就不想買了」、「聽她這麼一說，真的會這樣」、「完全沒有反駁的餘地」、「請收下我的膝蓋」。（編輯：許智超）