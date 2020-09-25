嬤搬20盆栽佔停車位！台南哥「一舉動」全場讚翻：超痛快

社會在走，公德心要有！有位網友分享了張鄰居家門口的照片，只見對方把許多盆栽擺在外面，甚至還包圍出一塊空地，像是在宣示主權、外人勿近。更誇張的是，盆栽擺放得非常外面，幾乎佔去小半個車道，讓網友直呼太離譜，引發熱議。隨後網友更是決定報警，讓大家都稱讚「超痛快！」
有網友在臉書社團《爆怨公社》發文，指控鄰居「你們家的盆栽也擺的太外面了吧，要不要乾脆擺雙黃線上當安全島啊」。而從網友分享的照片中可以看見，20多盆盆栽在馬路上排排站，圍出一塊小空地，路霸行為嚴重妨礙了其他用路人的權益。
隨後原PO也更新發文，透露自己聽從網友建議，投訴台南1999，結果不到半小時警察就來勸導，讓原PO直呼「超有效率」。而其他網友也紛紛在底下留言回覆說，「是結界吧」、「撞到可以跟他求償」、「馬路就是我庭院的概念」、「誇張了」、「整條馬路都是我的家」。
據了解，警方獲報到場後，對以障礙物影響交通的行為，會先予以勸導要求改善，要是沒在限期內改善，便會依《道路交通管理處罰條例》舉發，可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，直到障礙物妥善清除完畢。即便道路是私人土地，土地所有權人的使用權，仍不得違反供公眾通行目的。（編輯：倪浩軒）