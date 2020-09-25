嬤搬20盆栽佔停車位！台南哥「一舉動」全場讚翻：超痛快

社會在走，公德心要有！有位網友分享了張鄰居家門口的照片，只見對方把許多盆栽擺在外面，甚至還包圍出一塊空地，像是在宣示主權、外人勿近。更誇張的是，盆栽擺放得非常外面，幾乎佔去小半個車道，讓網友直呼太離譜，引發熱議。隨後網友更是決定報警，讓大家都稱讚「超痛快！」

▲最後網友通報警察前來處理。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）