中秋節討厭收柚子？他列4缺陷　再點「經典神物」超母湯

中秋節即將到來，不少人都會在此時與親朋好友一同慶祝佳節，而在拜訪親戚家時，還會有人攜帶中秋禮盒來表達心意。不過，就有網友指出，自己十分討厭在中秋節收到柚子，更曝光4大原因，然而也有不少人點名另一個「經典神物」，感嘆「真的別再送了！」

▲原PO指出，自己最討厭在中秋節收到柚子。（圖／翻攝PTT）