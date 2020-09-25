中秋節討厭收柚子？他列4缺陷　再點「經典神物」超母湯

中秋節即將到來，不少人都會在此時與親朋好友一同慶祝佳節，而在拜訪親戚家時，還會有人攜帶中秋禮盒來表達心意。不過，就有網友指出，自己十分討厭在中秋節收到柚子，更曝光4大原因，然而也有不少人點名另一個「經典神物」，感嘆「真的別再送了！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己相當討厭在中秋節收到柚子，尤其是收到一整箱的柚子，他也列出4大缺點，直言「不僅不好切也不好掰開，籽又多，還會苦苦的，吃完放屁還很臭」。但這也讓原PO好奇提問「有沒有中秋節最討厭收到什麼東西的八卦？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多人也紛紛附和原PO，「吃柚子麻煩+1」、「柚子+1」；另外也有人點名「月餅」，「月餅，大餅型那種，我家已經收到四五片了」、「小塊的包裝+蛋黃酥那種，還有大概20粒 = = 太多好油」。
其中還有網友指出最不想收到「廣式月餅」，直言「廣式的。。超甜」、「不要廣式就好」、「廣式太甜+1，上次還有人問說台北人是不是愛廣式，根本平行宇宙XD」。
此外，亦有人感嘆「如果大家不是很喜歡月餅、柚子，也不是說不能改送別的啊，像中秋烤肉也是意外變台灣特有文化的」、「柚子、月餅，如果改送肉我會超開心」、「人雖然有學習中國文化，但也有內化、改變成自己的特色啊」、「怎麼不改送肉乾，烤肉用品」。（編輯：陳雅雲）