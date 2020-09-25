伴老公搬新家！人妻一進門翻出「17年前舊照」臉綠：完蛋

許多人都有經歷過年少輕狂的日子，也因此產生出不少「黑歷史」，不願讓別人知曉。就有女網友指出，自己曾在18歲有過一段婚姻，還產下一名孩子，但不久後雙方隨即離婚，過了許久才和現任丈夫結婚。然而日前兩人搬到了新屋定居，沒想到卻找到一張塵封已久的照片，但一看卻讓全家人臉綠。
一名網友於臉書粉專《靠北婚姻》上投稿，表示自己在18歲時曾有過一段婚姻，更生了一個小孩，但當時太年輕不成熟也不懂事，導致這斷婚姻很快就已離婚收場，「生下小孩約十個月後受不了就離開了」。但經過歲月洗禮後，自己變得成熟懂事多了，但為了孩子好他選擇不打擾對方的生活。原PO指出，現在已經36歲了，也再度嫁人生子，現任丈夫為了保護她，將她的過往對公婆保密。
然而近期老公最近終於買下了房子，兩人也決定搬到新屋去，不過一到現場，她就震驚直呼「我心頭一震 ，竟就是我前婆家 ，雖然裡面算是空盪盪了，但是使我百口莫辯的事」。
不僅如此，她還指出二樓臥房裡有一個塵封已久的櫃子，裡面有許多泛黃的照片，照片中就是19歲的自己抱著遺忘以久的寶寶的畫面。遇到這樣的慘況，原PO就尷尬直呼「全家人看著我！而我抱著我現在的寶寶一樣的姿勢就這樣對望...」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「哇～這人生簡直太戲劇」、「連續劇！好震撼」、「天啊！怎麼會這樣紙是包不住火的」、「太巧了！人生的事情真的難說」、「這麼戲劇化」。
但也有人質疑該篇文章的真實性，直言「怎麼可能只遺留照片其他搬空」、「什麼都搬走，就是照片沒拿走……轉台」、「這編劇不行，沒有張力。拿回去重寫」、「這劇本有點扯」、「都過18年了尤其只是照片其實很難認的出來吧⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）