伴老公搬新家！人妻一進門翻出「17年前舊照」臉綠：完蛋

許多人都有經歷過年少輕狂的日子，也因此產生出不少「黑歷史」，不願讓別人知曉。就有女網友指出，自己曾在18歲有過一段婚姻，還產下一名孩子，但不久後雙方隨即離婚，過了許久才和現任丈夫結婚。然而日前兩人搬到了新屋定居，沒想到卻找到一張塵封已久的照片，但一看卻讓全家人臉綠。

▲原PO貼文。（圖／翻攝靠北婚姻臉書粉專）