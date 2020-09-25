男國外回台被送集中檢疫所！一看防疫流程震驚：台灣太扯

新冠肺炎疫情持續延燒，我國近日仍然在戒備狀態，只要從國外返台的民眾，都必須要居家隔離兩週，而各地政府也會遞上防疫包，提供隔離的民眾有食物可以吃。近日，就有網友分享回國後遇到的防疫措施，直言「我們真的應該給一線的防疫人員一點鼓勵」。

▲網友分享在集中檢疫所時期吃的便當菜色，都是雙主菜。（圖／翻攝Tan Tat-lin 臉書）