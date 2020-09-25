男國外回台被送集中檢疫所！一看防疫流程震驚：台灣太扯

新冠肺炎疫情持續延燒，我國近日仍然在戒備狀態，只要從國外返台的民眾，都必須要居家隔離兩週，而各地政府也會遞上防疫包，提供隔離的民眾有食物可以吃。近日，就有網友分享回國後遇到的防疫措施，直言「我們真的應該給一線的防疫人員一點鼓勵」。
原PO在臉書貼文指出「回國之後，我本來想訂防疫旅館，但因為回國前幾天有拉肚子，所以入關我也誠實勾了『腹瀉』的選項，接著填寫申報資料後，負責的工作人員就把我帶到入關之前的紅外線體溫站的後面，先在體溫站填寫資料，然後做個人身體狀況的詢問，接著就到旁邊的獨立房間的檢疫站進行採檢。」
「採檢完後走防疫通道離開機場，防疫人員幫我叫計程車到集中檢疫所，過程中任何人都是穿防護衣的狀態，我在集中檢疫所一共待了剛好24小時，所以吃了三餐，午餐晚餐都是雙主菜便當，早餐是大冰奶+火腿蛋土司，寢具的部分雖然簡單，但是所有的床單被套全部都是清洗乾淨回來真空包裝未拆封的，而且這一段時間的費用全免，我實在非常震驚。」
「隔天早上檢驗結果出爐，我是陰性，他們便叫了防疫計程車要送我們返家，路途中我們停了一次休息站，主要是司機大哥本人想上廁所，近休息站之前，司機還先打電話通報疾管中心，然後疾管中心會通報休息站幾點幾分車號幾號的防疫計程車會進去休息。」
原PO表示「一到之後，竟然有三位穿防護衣的工作人員在公務車位前面等我們，一位陪司機去上廁所，兩位是消毒人員，就在車子前面等，我們車子離開之後，馬上在車子的位置瘋狂噴消毒水消毒，如果大家都可以誠實的申報自己身體的狀態，加上防疫措施做到這樣，還可以有破口的話，我真的認了，台灣這套 SOP 真的是強到爆炸，應該要推廣到全世界。」
貼文一出，吸引超過2.6萬人按讚留言「台灣即便疫情不比國外嚴重，但防疫仍然不馬虎，值得鼓勵」、「台灣真的神到不行」、「台灣這等級也是告訴我們為何防疫能成功」、「計程車司機那段震驚了」、「寫得好詳細喔....真的有夠強的SOP」、「真的要給疾管中心一個推」。（編輯：張嘉哲）