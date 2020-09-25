男冷氣開27度問省錢嗎？眾見室內溫度傻眼　內行抖出真相

即便台灣現在即將進入秋天，但偶爾天氣悶熱時，仍有不少人會待在家吹冷氣，而許多網友也分享經驗，推薦冷氣只要吹27度、28度加上電風扇就很舒適且省錢，但真的每個場合這樣開都適合嗎？近日，就有一名網友表示，自己冷氣都吹27度詢問大家是否能省錢，貼文引來不少人討論。

▲網友分享自己室內溫度26度將領氣開27度的情況。（圖／翻攝爆廢公社）