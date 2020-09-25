男冷氣開27度問省錢嗎？眾見室內溫度傻眼　內行抖出真相

即便台灣現在即將進入秋天，但偶爾天氣悶熱時，仍有不少人會待在家吹冷氣，而許多網友也分享經驗，推薦冷氣只要吹27度、28度加上電風扇就很舒適且省錢，但真的每個場合這樣開都適合嗎？近日，就有一名網友表示，自己冷氣都吹27度詢問大家是否能省錢，貼文引來不少人討論。
原PO在「爆廢公社」貼文指出「請問室溫是26度的話，我設定27度的溫度，會怎樣嗎，有人也是這樣子的嗎？這樣電是不是還是很省」只見原PO貼出的照片，冷氣機上頭室內溫度為26度，令人不禁疑惑這樣真的也會比較省嗎？
貼文一出，網友紛紛回應「你乾脆不要開，嫌錢太多是不是」、「室溫26度開冷氣幹嘛？」、「室溫26冷氣開27，那乾脆關冷氣吹電風扇就好」、「吹電風扇不就好了，他就不會運轉只有送風啊」、「設定比室溫還高最耗電，冷氣一直送風而且吹不涼」、「阿就變成送風啊，吹電風扇就好了」、「冷氣設定溫度比室溫高，當然冷氣壓縮機就不會啟動運轉，所以都是送風模式，乾脆開電風扇」。
而究竟這樣開是否會浪費電，《NOWnews》特別詢問從事冷氣行業9年的莊師傅，他表示，一般正常情況之下，如果室內溫度是26度冷氣開27度的話，壓縮機並不會啟動，只會呈現送風或者除濕的狀態，除非你買的是冷暖氣機，才會依照你調整的溫度使室內溫度改變，不然就是單吹電風扇即可。莊師傅表示，通常這種狀況，只有在冬季為了除濕而開，一般夏季不會這樣做。（編輯：張嘉哲）