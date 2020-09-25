大學哪堂必修課最難？過來人狂指「這2堂」：每學期被當

許多人在出社會之後，都會開始懷念以前當學生的美好時期，但在大學生活中遇到的課程也讓人難以忘記。近日，就有網友分享，雖然很懷念以前在學的生活，但卻很討厭「與同學一起分工合作的課，想問大家修過最難的必修課是什麼？」貼文一出也引起網友熱烈的討論。

▲許多網友紛紛講出各領域的必修課，但也有網友說「愛情」才是最難的。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）