大學哪堂必修課最難？過來人狂指「這2堂」：每學期被當

許多人在出社會之後，都會開始懷念以前當學生的美好時期，但在大學生活中遇到的課程也讓人難以忘記。近日，就有網友分享，雖然很懷念以前在學的生活，但卻很討厭「與同學一起分工合作的課，想問大家修過最難的必修課是什麼？」貼文一出也引起網友熱烈的討論。
原PO在《PTT》表示，大學生在學期間都一定遇過必修課，而自己是就讀資管科系，雖然資管系的必修課都差不多，但覺得最難的必修是「跟其他同學一起合作的課」，如果遇到同組的同學扯後腿，還要為了成績忍受，「真的是痛苦的事，大家覺得在各自領域最難的必修課是什麼？」
貼文也吸引許多過來人回應，「物理化學的量子力學部分，我還是搞不懂在幹嘛」、「行政法學得很痛苦，沒興趣又生澀」、「實驗課，時數超長，才1學分」、「民事訴訟法，簡直是天書」、「電磁學，教授自己也不會啊」、「民事訴訟法，你以為自己懂了才發現自己從來沒懂」、「有正確答案的都還好，沒有正確答案的會逼死人」、「聲韻學，學一堆根本推測來的發音到底在幹嘛」、「遇到無機化學後就發覺，無機才是大魔王」。
不過也有網友說，其實最難的必修，是在大學期間的「戀愛學分、人生學分」，「愛情，每學期都被當」、「人生才是最難的」、「人生阿，還要面對大學各種的人際關係」、「愛情才是最難修的吧」、「想要正確的推論出喜歡的女生的心理真的很難」。（編輯：許智超）