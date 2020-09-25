浪貓「貼胸凝望男友」　篡位僅20天她：錯帶小三回來！

這才是最強小三！網友Nashi Lu日前與男友撈回了一隻在住家附近徘徊4個多月的虎斑浪貓「咪咪」，當時以為牠生病心一軟就收編牠，沒想到某天她與男友看電視，回頭一看發現咪咪竟然緊貼男友胸口還與他深情對望，當下讓她上網求助：「請問大家我應該怎麼辦？」。

▲「咪咪」原本是網友Nashi Lu家樓下的浪貓，親人的牠常常在超商門口騙吃騙喝，日前收編後才發現原來牠是「最強小三」（圖／網友Nashi Lu授權提供）

× ▲「咪咪」原本是網友Nashi Lu家樓下的浪貓，親人的牠常常在超商門口騙吃騙喝，日前收編後才發現原來牠是「最強小三」（圖／網友Nashi Lu授權提供）

▲剛被Nashi男友收編時，咪咪只敢躲在籠子裡，除了肉泥以外沒有什麼能引誘牠出籠，幾天後牠才熟悉新環境（圖／網友Nashi Lu授權提供）

× ▲剛被Nashi男友收編時，咪咪只敢躲在籠子裡，除了肉泥以外沒有什麼能引誘牠出籠，幾天後牠才熟悉新環境（圖／網友Nashi Lu授權提供）

▲日前Nashi發現咪咪竟然緊緊貼著男友，還與他深情相望（圖／網友Nashi Lu授權提供）

× ▲日前Nashi發現咪咪竟然緊緊貼著男友，還與他深情相望（圖／網友Nashi Lu授權提供）

▲收編一個月後，咪咪無視Nashi的存在想直接親男友了！（圖／網友Nashi Lu授權提供）

× ▲收編一個月後，咪咪無視Nashi的存在想直接親男友了！（圖／網友Nashi Lu授權提供）

▲咪咪：原來釣一個奴才這麼容易，撒嬌就對了！（圖／網友Nashi Lu授權提供）