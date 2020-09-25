浪貓「貼胸凝望男友」　篡位僅20天她：錯帶小三回來！

這才是最強小三！網友Nashi Lu日前與男友撈回了一隻在住家附近徘徊4個多月的虎斑浪貓「咪咪」，當時以為牠生病心一軟就收編牠，沒想到某天她與男友看電視，回頭一看發現咪咪竟然緊貼男友胸口還與他深情對望，當下讓她上網求助：「請問大家我應該怎麼辦？」。
今年5月咪咪出現在Nashi Lu住家附近超商門口「親切地騙食」，每次男友載她回家都會看見牠的身影，漸漸已習慣每天都要看見牠。不過日前發現牠喉嚨卡卡又有氣無力，雖然不少人會餵食，但是也有人給魚骨頭，擔心牠受傷或生病，當下決定讓男友收編並誘捕牠去看醫生，沒想到牠只是「騙吃騙喝」身體並無大礙。咪咪雖然很親人，但是剛到新家時牠很緊張一直躲在籠子裡，只有吃肉泥才小心地將半截身體踏出籠外，而且半夜也因為不安而亂叫，但是過了幾天後牠已經習慣家貓的生活，就算開著大門也不出去，早上也會主動對男友撒嬌。
而帶回咪咪第20天時，Nashi與男友坐在沙發上看電視，沒想到她回頭一看，發現咪咪竟然緊緊貼在男友的胸口，張大眼睛與男友互相深情凝視，看到這一幕瞬間讓她好無言，只能上網求助：「請問大家我應該怎麼辦？」而不少網友則笑噴表示：「史上最強小三，妳的地位不保了」、「不被愛的才是第三者」、「妳可以默默離開現場，給他們一點空間」、「看他們如此深情相望，這裏已容不下正宮了」、「確認過眼神」甚至還有網友歪樓要注意後方的公仔哪天也不保了！
而Nashi事後還笑說，由於自己與男友都是養貓新手，某天男友發現咪咪「很像有鼻水無法呼吸」，緊張地請朋友幫忙聽聽看，而且還「越來越大聲」，結果只是牠「在呼嚕」，讓友人笑到不行分享在貓咪社團裡，完全不知是「幸福來得太突然」只是貓咪覺得放鬆又有安全感，相信在兩人仔細的照顧之下，咪咪一定會幸福又快樂地過生活呢！（編輯：陳珮瑜）