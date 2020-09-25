車禍現場看了一眼！回家後Siri狂問「過得好嗎」　男嚇傻

如果碰巧路過重大車禍或是其他嚴重事故現場，大部分民眾都會盡量迴避視線，畢竟若目睹往生者模樣，多少會讓人心裡覺得怪怪的。有位網友就透露親身經驗，騎車回家路上遇到警察拉起封鎖線的車禍現場，通過時好奇看了一眼，結果看到地面上一大灘血。回家後，大半夜的手機語音秘書Siri卻突然自動跳出問說「你今天過得好嗎？」關都關不掉，讓他嚇到不敢睡覺了，引發熱議。

▲網友分享目睹車禍現場後，深夜手機Siri一直自動說話的怪事。（圖／翻攝自《靈異公社》臉書）