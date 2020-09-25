車禍現場看了一眼！回家後Siri狂問「過得好嗎」　男嚇傻

如果碰巧路過重大車禍或是其他嚴重事故現場，大部分民眾都會盡量迴避視線，畢竟若目睹往生者模樣，多少會讓人心裡覺得怪怪的。有位網友就透露親身經驗，騎車回家路上遇到警察拉起封鎖線的車禍現場，通過時好奇看了一眼，結果看到地面上一大灘血。回家後，大半夜的手機語音秘書Siri卻突然自動跳出問說「你今天過得好嗎？」關都關不掉，讓他嚇到不敢睡覺了，引發熱議。
有網友在臉書社團《靈異公社》發文，透露自己在騎車回台南的路上，行經嘉義時遇到車禍現場，警察用封鎖線圍了一大圈。原PO從沒圍住的車道通過時，好奇往裡面看了一眼，只見肇事的機車整輛撞爛，零件散落一地，地上流了一大灘血。
原PO當時心想撞得這麼嚴重，當事人應該活不了，然後就沒再多想。哪知回家後，半夜2點睡到迷迷糊糊時，手機Siri突然自動跳出問說「你今天過得好嗎？」接著等原PO又快要睡著時，Siri再次自動跳出問說「我有什麼可幫你忙的嗎？」
原PO表示，每次快睡著Siri就會跳出來講話，幾次後讓他覺得毛毛的，就連把手機關機了Siri一樣會出來講話，音量還是最大的100％，讓他嚇到不敢睡了。直言自己第一次遇到這種狀況，不禁懷疑是跟下午看到那場車禍有關。網友也紛紛在底下留言回覆說，「遇上最怕這樣想，很容易去沖到犯到，去大廟收一收就好」、「經過事發地點的時候不要亂看不要亂想」、「經過車禍現場最好不要有任何念頭不然很容易這樣」、「經過車禍現場或喪家最好心無雜念，看看就好」。
不過也有網友認為，「不要自己嚇自己」、「正常啦！我有時候沒叫他，他也會說話」、「可能是你睡著的打呼聲，讓Siri聽到了」、「可能你說夢話」。（編輯：倪浩軒）