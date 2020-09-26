發票中獎號碼出爐！男一對傻眼到懷疑人生：發生什麼事啊

統一發票最新一期7、8月對獎號碼已經出爐，不少人已經拿起收集兩個月的發票開對，期盼能跟財神來個相遇。但就有網友分享自己對發票的時候，發現一個奇怪的事，導致他與1000元的獎項擦肩而過，貼文引發熱議。

▲網友分享自己對發票時，頭尾號碼都拿了，獨漏能中一千元的號碼。（圖／翻攝爆廢公社公開版）