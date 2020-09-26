發票中獎號碼出爐！男一對傻眼到懷疑人生：發生什麼事啊

統一發票最新一期7、8月對獎號碼已經出爐，不少人已經拿起收集兩個月的發票開對，期盼能跟財神來個相遇。但就有網友分享自己對發票的時候，發現一個奇怪的事，導致他與1000元的獎項擦肩而過，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社公開板」貼文指出「當時候，到底發生了什麼事......？」只見他貼出的照片中，是兩張在某購物中心消費的發票，其號碼為「60177283」、「60177281」但根據最新一期開出的頭獎號碼，其中一組為「53227282」，原PO怎麼樣也想不透，為何拿了7283跟7281就是沒有7282，也讓他與1000元的獎金擦肩而過。
貼文一出，網友紛紛回應「媽媽已經對獎對到笑哈哈了」、「別懷疑，可能被拿走了」、「老婆或媽媽已經對完囉！開心」、「家人拿走了啦，他已經對一波了」、「等等中間那個出來笑你」、「還好是一千，二十萬就比較捶心肝了」、「真心替282感謝你耶」、「怎麼會拿頭尾沒拿中間的啊」、「按照邏輯282也是你啊，太怪了」、「這什麼情況，財神爺直接跳過你」。
而根據這次開獎號碼，除了在新北土城頂孝門市花35買麵包中千萬，還有民眾花100多在去高雄岡山昶林門市7-11買東西中200萬，另間超商全家，1000萬得主有2位，台南六甲有人花90元就得標，新北林口新高中店咖啡配鮮食，110換1千萬，有到過這些地方的民眾，趕緊看看幸運兒是不是你。（編輯：張嘉哲）