買法拍屋驚見17年舊照！「恐怖巧合」掀過往　她百口莫辯

婚姻是人生大事，但隨著時代變遷，男女婚後不合則散的比率越來越高，「離婚」已經不再是遭受異樣眼光的字眼，但在部分長輩心裡，思想仍較為保守。近日，一名人妻在臉書粉絲團《靠北婚姻》提到，18歲時結過一次婚，生了一個小孩，卻很快就離婚收場；現年36歲的她再度結婚生子，婚後婆家買下一間法拍屋，豈料一到現場卻見「恐怖巧合」，讓她瞬間傻愣在原地。
原PO表示，18歲時有結過一次婚，生了一個小孩，因為太年輕非常的不成熟，導致很快就離婚收場，小孩出生約10個月後，受不了就離開了。轉眼間已經36歲，經過歲月洗禮成熟懂事許多，她為了孩子好，選擇不打擾前夫家的生活，說穿了其實也沒那個臉。
現在原PO再度結婚生子，現任丈夫只知道她曾有過一段婚姻，公婆則一律不知道，丈夫刻意隱瞞，也希望她不說，平時家中一切大小事都是由丈夫和公婆決定，自己則為工作、小孩兩頭燒，無暇顧及其他瑣事，只知道最近婆家有在進行法拍屋標售，計畫要買透天厝，前前後後參加了4、5次標售案才終於標到。
交屋程序跑完後準備搬家，原PO到了現場心頭一震，發現竟就是前婆家，雖然裡面空盪盪的，但走到二樓臥房，打開一個看似塵封已久的櫃子，藏有許多泛黃的照片，其中一張竟是她19歲時抱著寶寶的照片，全家人不敢置信，驚訝的看著她，戲劇性的巧合使她百口莫辯，「而我抱著我現在的寶寶，一樣的姿勢就這樣對望」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「連續劇！好震撼」、「最新8點檔劇情」、「太巧了！人生的事情真的難說」、「買樂透先」、「用剛好長得很像含糊帶過就好啦」；不過，也有網友質疑故事的真實性「我不信」、「這是真的嗎？」「這劇本有點扯」。（編輯：賴詠璿）