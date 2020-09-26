買法拍屋驚見17年舊照！「恐怖巧合」掀過往　她百口莫辯

婚姻是人生大事，但隨著時代變遷，男女婚後不合則散的比率越來越高，「離婚」已經不再是遭受異樣眼光的字眼，但在部分長輩心裡，思想仍較為保守。近日，一名人妻在臉書粉絲團《靠北婚姻》提到，18歲時結過一次婚，生了一個小孩，卻很快就離婚收場；現年36歲的她再度結婚生子，婚後婆家買下一間法拍屋，豈料一到現場卻見「恐怖巧合」，讓她瞬間傻愣在原地。

▲原PO婚後婆家買下一間法拍屋，豈料一到現場卻見「恐怖巧合」，讓她瞬間傻愣在原地。（示意圖／翻攝自Pixabay）