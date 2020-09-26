日本瘋傳占卜！從你「耳朵形狀」秒揭你的真實性格：超準

每個人天生都有不同的個性，而某些特質更是若沒有經過長期相處，就不容易發現。但原來從耳朵形狀可以看出一個人的真實性格？日本人氣占卜師「Love Me DO」在綜藝節目《ニノさん》上說明了這套耳朵占卜法則，引發日本網友熱議。測驗方法很簡單，上圖中有7種耳朵形狀，先選出你的耳朵是哪一種，便可以知道你的真實性格。一起來看看吧！
＃長方形：社交高手
擁有長方形耳朵的你，溝通能力極強，無論對方是誰、屬於哪個年齡層，你都可以和他們打好關係，是一位名副其實的社交高手。
＃橢圓形：藝術家
擁有橢圓形耳朵的人，代表你的個性開朗樂天，喜歡有趣的事物，重視自己的生活節奏，而且擁有相當高的藝術天賦。
＃三角形：追求自由
擁有尖尖的三角形耳朵的你，十分享受追求自由的過程，不過精神力量稍弱，缺乏堅持下去的勇氣，建議好好鍛鍊自己的抗壓能力。
＃小圓形：愈讚愈勇
擁有又小又圓的耳朵的你，是一個只要被人讚美，就會越想把事情做好的性格。一旦獲得別人稱讚，你對事情就會變得更積極，愈讚愈勇。
＃菱形：內向幼稚
擁有中間部分較突出的菱形耳朵的你，天生性格比較內向，而且內心有著比較幼稚的一面。領地意識強，習慣劃分屬於自己的角落。
＃正方形：認真踏實
擁有正方形耳朵的你，做事非常認真，是腳踏實地前進的現實派。
＃倒三角形：不易服輸
耳朵上擴下窄就稱為「倒三角形」。擁有這種耳朵形狀的人，很少會展露自己的熱情，但其實他內在擁有一顆不服輸的心，具有挑戰者的精神，充滿活力。（編輯：倪浩軒）