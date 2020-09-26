日本瘋傳占卜！從你「耳朵形狀」秒揭你的真實性格：超準

每個人天生都有不同的個性，而某些特質更是若沒有經過長期相處，就不容易發現。但原來從耳朵形狀可以看出一個人的真實性格？日本人氣占卜師「Love Me DO」在綜藝節目《ニノさん》上說明了這套耳朵占卜法則，引發日本網友熱議。測驗方法很簡單，上圖中有7種耳朵形狀，先選出你的耳朵是哪一種，便可以知道你的真實性格。一起來看看吧！