婦人搭手扶梯詭異定格！男目睹「誇張真相」氣瘋：別害人

搭乘手扶梯時，一旁常見許多標語和提示音效，呼籲民眾留意使用手扶梯的安全，因為一不注意就很可能會釀成意外。近日，一名男網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，搭乘手扶梯時，遇到一位婦人無故在手扶梯出口處定格，一看真相當場氣炸直呼「別害人好嗎？」貼文曝光引發全場熱議。

▲一名男網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，搭乘手扶梯時，遇到一位婦人無故在手扶梯出口處定格，一看真相當場氣炸直呼「別害人好嗎？」貼文曝光引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）