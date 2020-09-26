婦人搭手扶梯詭異定格！男目睹「誇張真相」氣瘋：別害人

搭乘手扶梯時，一旁常見許多標語和提示音效，呼籲民眾留意使用手扶梯的安全，因為一不注意就很可能會釀成意外。近日，一名男網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，搭乘手扶梯時，遇到一位婦人無故在手扶梯出口處定格，一看真相當場氣炸直呼「別害人好嗎？」貼文曝光引發全場熱議。
原PO表示，下班時間搭乘手扶梯，人潮十分擁擠，這時前方一名婦人竟直接在手扶梯出口處停下腳步，他在婦人後方被手扶梯推著前進，差一點就要撞上該名婦人，情急之下氣得飆罵「可以不要停在這裡嗎？」豈料，該婦人竟理直氣壯回應「啊我要回訊息就要停啊！」
原PO一聽理智已經快斷線，崩潰直嚷「第一次親身遇到不要臉至極的大媽！」隨後表示「趁著理智線還有一咪咪的時候，我打算不理她，繼續往下一個電扶梯走」，卻聽見遠方婦人回了一句「年輕人很沒禮貌欸！」讓他當場暴怒飆出髒話。
該事件隨即引發網友們撻伐聲浪，紛紛回應「這種地方不能暫停擋路口，都幾歲人了還要人家教？」「這種真的很危險欸」、「別客氣，直接撞她」、「你算客氣的了」、「這個真的很扯，受傷再要賠償試試」。
貼文也意外釣出許多苦主共鳴「這種突然停下真的是一秒惹怒後面的人！」「常常在捷運遇到這種的，一直擋在那，搞得後面的人很阿雜」、「過馬路的也一堆，一直滑手機」、「我也遇過，感覺是路不熟在看標示的，但可以先離開電扶梯口再慢慢看嗎？」（編輯：賴詠璿）