公務員薪水高又穩定！網問「哪種最好考」　過來人曝經驗

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。近日，就有網友好奇提問，因為親戚想考公務員試試，所以想問「哪種公務員最好考？」，貼文一出也引起網友熱烈討論。

▲許多網友認為，公務員考試中「土木」類有較高率取率。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自 《pixabay》 ）