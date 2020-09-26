公務員薪水高又穩定！網問「哪種最好考」　過來人曝經驗

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。近日，就有網友好奇提問，因為親戚想考公務員試試，所以想問「哪種公務員最好考？」，貼文一出也引起網友熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，最近有親戚問學店出來能做什麼工作，因為他住的地方比較鄉下，家裡附近幾乎都是工廠，薪水也只有底薪責任制，他也沒什麼技能或證照，因為大學時期比較混，所以打算拚公職看看。
原PO指出，親戚有問不確定要考什麼，「我也只想到台水、台鐵、地政之類的，其他有考過的網友，有推薦哪種比較好考的嗎？」
許多網友也紛紛回應，「土木、監所管理員，最後上班地點都一樣」、「土木、獄警」、「聽說土木好像真的比較好考」、「土木的錄取率最高」、「認真的說是土木，損耗率一直很高」、「理工科畢業的都可考土木」、「土木榜上有名」、「監所管理員」、「監所管理員」。
另外也有網友說，「土木有科系限制好不好」、「土木不是誰都能考」、「土木其實很難」、「名額多、補不滿不等於好考」、「每年都不足額，一堆人考不到最低分」。
事實上，根據考選部統計資料，以108年普考錄取率來看，土木工程類的錄取率是28.47%。監所管理員則屬司法特考，108年監所管理員（男）一試錄取率24.29%，二試錄取率為17.36%。其中土木工程類的應考資格相對嚴格，普考需有公立或立案之私立高級工業職業學校或高級中學工科或其他工科同等學校相當類科畢業得有證書者；高考亦有相關科系限制。（編輯：許智超）