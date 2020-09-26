初次約會吃8千！女掏手機「高招閃人」　他哭慘：沒AA制

男女雙方初次約會，總是希望讓對方留下好的第一印象，不過兩人用餐、娛樂等開銷，究竟該採取何種付款方式，在網路上一直都是熱議的焦點，每個人價值觀不盡相同，有的人認為應該平等採取AA制，也有人認為應該由男方全數買單，或者是由收入高的一方支出。今（26）日一名男網友在PTT八卦版分享和一位女性初次約會的付費經驗，無奈哭喊是「不AA的台女結帳新招？」
原PO表示，昨天和交友軟體上認識的女生相約出去吃單點式的燒肉，並由服務生幫忙烤肉，餐廳是對方選的，用餐過程中，女方不斷稱讚餐點便宜，價格大約為厚切牛舌兩片560元、厚切牛小排100克480元、蔥鹽牛肋條100克400元、乾式熟成肋眼一塊1080元，以及和牛5片3280元等。
用餐過後，兩人一起走到結帳櫃台，原PO以為要AA制分攤費用，這時女方拿出手機，秀出一張畫面中整桌肉片的照片，像是網美拍的美食照，她說「上次我朋友來吃，她覺得超便宜，物超所值」，一邊走一邊把拉門打開，就這樣緩緩走了出去，站在門外低頭滑手機等待，只留下原PO一人在櫃台結帳，最後兩人用餐含服務費一共8415元。
原PO刷完卡後，女方再次詢問「是不是物超所值，對吧？」他無奈笑笑回答「還可以」，之後在門口聊了一下就各自離開。事後不解直問「她都沒付到錢，當然物超所值，如果她一開始展現不好意思讓我付，我還覺得心甘情願，但一直強調物超所值，這是不AA制的台女新招？還是舊招啊？」並在文末附上刷卡金額8415元的通知畫面。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「第一次就吃到8000，也不用追了」、「兩個人吃8千是哪一家啊」、「難怪網路一堆滿滿的美食照，有人願挨啊」、「好慘」、「第一次吃飯就兩人8千多，你想想以後吧」。（編輯：賴詠璿）