初次約會吃8千！女掏手機「高招閃人」　他哭慘：沒AA制

男女雙方初次約會，總是希望讓對方留下好的第一印象，不過兩人用餐、娛樂等開銷，究竟該採取何種付款方式，在網路上一直都是熱議的焦點，每個人價值觀不盡相同，有的人認為應該平等採取AA制，也有人認為應該由男方全數買單，或者是由收入高的一方支出。今（26）日一名男網友在PTT八卦版分享和一位女性初次約會的付費經驗，無奈哭喊是「不AA的台女結帳新招？」

▲原PO與交友軟體認識的女生一起到燒肉店用餐。（示意圖／翻攝自Pixabay）