淡江樂團轟「台女真的欠扁」惹眾怒！下場曝光全場喊療癒

淡江大學詞曲創作社在今年5月爆發仇女言論，社內一組樂團於表演文案中寫下「台女欠X又欠扁」、「讓我們舉起男人的法槌，看到一個打一個」等內容，立刻引起校內學生反彈，該社小編旋即刪文道歉並取消該團表演資格，不料該團團長因心生不滿，四處在社群平台叫囂嗆聲，放話要肉搜許多留言批評的女網友，荒唐行徑遭民眾截圖報警。

今年5月淡江大學音樂社團「詞曲創作社」成果發表會中，一組表演團體「台女終結者施皓」因為臉書宣傳文案字眼提及「台女欠X又欠扁」、「好的女生要下的了Tinder，上得了床」、「就讓我們舉起男人的法槌，看到一個打一個，沒有制裁到台女絕不放下」等字句涉及歧視女性和暴力內容，遭同校學生撻伐、抗議。

▲今年5月的仇女事件引發不少網友撻伐。（圖／翻攝自淡江大學《詞曲創作社》臉書粉專）

儘管事件曝光吸引眾人討論時，社團緊急取消其表演資格，並表示該文案是表演樂團提供，緊急切割刪文道歉，但仍遭不少網友砲轟並轉貼該文到《淡江透可版》頁面上，未料該團團長因不滿挨轟，出面反嗆「你不爽的話來找我，我保證把你打進醫院」、「淡江就是有你這種人，我看到女生才會想看到一個扁一個」、「還是妳覺得男生應該都要是這種娘砲啊」，甚至喊話要肉搜在底下批評的女性網友。

而他這個舉動也遭到網友截圖報警 ，除了淡江大學啟動性平調查外，該男到案說明時也解釋自己在網路上的言論都是情緒性字眼，沒有恐嚇意圖，不過昨（25）日士林地檢署依恐嚇罪予以起訴，不少網友就喊「好療癒」、「大家別到大學還這麼白目，要當個互相尊重的人」、「還敢調皮啊」、「真是溫馨」、「歡迎來到大人的世界」。（編輯：楊智傑）