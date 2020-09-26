男遇神級女友狂讚！兩人做過「同件事」才相愛　全場羨炸

不少單身男女想找尋另一半時，都會先去拜月老祈求能有段好姻緣，對此，也有一位男網友發文分享自己的「PR99神級女友」，他也透露和女友其實是「靠霞海城隍廟拜月老認識的」，也公開認識過程，讓大批網友紛紛直呼「超級羨慕」。

該名男網友在《Dcard》上發文，表示和老婆交往四年後結婚，目前結婚兩年了，還是和當初談戀愛一樣甜蜜，他也列出老婆的所有優點，「約會各付各的，溫柔體貼也獨立、家事共同做、熱愛運動、都很養生、工作穩定有保障、善良有愛心、不會抱怨，不排斥戶外活動、跟我爸媽互相相處也很棒、岳父岳母人很好、節省不花錢，不崇尚名牌、有儲蓄習慣、有共同興趣、性事美滿、笑起來好看、求婚不求大排場，結婚不要求一堆」。

▲夫妻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

▲不少人為求另外一半，都會去拜月老。（示意圖／翻攝自臉書粉專）

貼文一出，立刻引起網友們熱議，「好羨慕」、「這麼好的女生到哪裡找」、「恭喜，娶到好老婆」、「算你撿到寶」、「這樣看來你也是個很好的老公吧，愛乾淨，會做家事又會下廚，還懂得欣賞老婆的優點，現在要找到這種男生更難吧」、「雙方應該都是PR99才能堅持下去」、「恭喜，這大概上輩子拯救宇宙了」。（編輯：郭佩蓉）



