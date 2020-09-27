參加員旅竟遭主管威脅！超誇張過程曝光　過來人揭1解方

不少公司為了體恤員工的辛勞，都會有著一年一度的「員工旅遊」。不過近日就有位女網友指出，自己公司的主管竟威脅自己不能帶男友一同出遊。甚至原PO若因為這樣不去，還要將原PO的補助旅遊的金額私吞，這讓網友們看完後紛紛直言「太扯了」，但也有職場的過來人提供一個解決方法，引起熱議。

▲不少公司為了體恤員工的辛勞，都會有著一年一度的「員工旅遊」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

× ▲不少公司為了體恤員工的辛勞，都會有著一年一度的「員工旅遊」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

▲員工旅遊。（示意圖，圖中人物與文章中無關／NOWnews 資料照）