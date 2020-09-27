參加員旅竟遭主管威脅！超誇張過程曝光　過來人揭1解方

不少公司為了體恤員工的辛勞，都會有著一年一度的「員工旅遊」。不過近日就有位女網友指出，自己公司的主管竟威脅自己不能帶男友一同出遊。甚至原PO若因為這樣不去，還要將原PO的補助旅遊的金額私吞，這讓網友們看完後紛紛直言「太扯了」，但也有職場的過來人提供一個解決方法，引起熱議。
事後原PO因為男友不能去，所以她也不想去了，沒想到組長竟把心思動到原PO身上，原PO說「如果我不去的話，組長決定要利用特權，利用我不去的旅遊資金扣打，自己多帶一個家人以解決沒人跟她朋友睡的問題」這讓原PO非常不甘心「請問如何才不用如她所願這樣亂搞？」原PO也在文末補充，「這次員工旅遊一人能帶一名眷屬，我是最資淺的，其他人都是帶配偶，只有我的是男友，所以組長才把腦筋動到我這裡來，他是公司最大的了，沒有更高層可以投訴...」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
甚至有人揭露一個解決方法供原PO參考，「你答應組長說你自己去，不會帶男友去，這樣資料就會填你的。要出門的當天，你就說自己生理痛到不行（或其他病痛）根本沒辦法出門，不能去了。這樣的話，你的補助額度不會被她私自拿去用掉，而她好友的房間費用，她就要自己付了，既然她想討好好友，自己就該付錢。最多就是讓她好友撿到便宜自己住一間。而且你是身體不舒服，她如果背後罵你，其他同事會覺得她很不厚道吧。當然你那天有出門的話記得不要太高調，不要打卡什麼的」。（編輯：王柏文）