千萬別錯過！被「4星座女」愛上超幸福　第3名有旺夫特質

在愛情中人人觀點與個性不盡相同，有些人也會將星座視為參考的一環。知名命理師艾菲爾表示，愛情就像磨人的小妖精，總是讓人又愛又恨，因愛開心、又因愛傷神，而有5個星座女，跟她談戀愛可是會發揮1＋1大於2的效果！這麼給力的星座女，怎麼能錯過呢？一起來跟艾菲爾老師一起自己有沒有上榜，請同時參考太陽、上升。
摩羯女天生吃苦耐勞，事業心極強、幾乎不輸獅子座，摩羯女邏輯非常好、有自己主見，在職場裡就是典型的女強人，影響力非常大。不過摩羯女懂得公私分明、不會把工作帶回家中，在戀人相處中，不會像工作時那麼強勢，反而是顧家、體貼另一半的類型，且懂得鼓勵伴侶，期待兩人能一起成長。大家總說，每一個成功的男人背後，都有一位偉大的女人，這就是摩羯女的最佳寫照，一定要珍惜摩羯座女孩。
第四名、水瓶女
水瓶女天生帶點勞碌命，細心、敏感的她，為人處世總堅持親力親為，很懂得替另一半處理好大大小小的瑣碎事，加上善解人意、對感情忠誠，若愛上你，你就是她的所有一切。也因為個性獨立、又理智，不會如小女孩一樣緊緊黏著你、求約會，反而會適當地給彼此空間。擁有自己的時間、奮鬥人生事業，以相信另一半為準則，付出真心的同時也給兩人一定程度的自由，這樣的好女孩，不要錯過了！
第三名、巨蟹女
巨蟹女天生包容心大、善良，加上勤儉不浪費的性格，總是以另一半和家庭為優先，是賢內助的最佳代表，擁有巨蟹女當女友或老婆，可以大大省心許多。深愛著伴侶的巨蟹女，會替你打理好所需的一切，在你需要幫助時立馬支援你，無論你是大富大貴、或者普通小康，巨蟹女永遠是你最佳後盾。這麼旺夫特質的幫助下，你們的日子只會越來越好，生活也一天比一天幸福。
第二名、獅子女
熱血、霸氣的獅子女，不僅個性好強，更是天生擁有富貴命，由於有著樂於助人、待人率真的性格，對於另一半也相當大方，絲毫不吝嗇，加上對待事業也是相當盡心盡力，豪氣的特質使交友廣闊，功成名就之下，自然錢財滾滾來，經濟、運勢普普的男性，只要和帶財的獅子女在一起，甚至走向婚姻、共組家庭，婚後日子絕對是越過越好，一年也會比一年狀況更佳，可得好好把握。
第一名、金牛女
金牛座天生固執、堅持的個性，也著實反映在對待感情上，金牛女不會輕易動心，不過一旦陷入戀情中，會無法自拔地愛著對方，在感情中說是最專情的角色，一點也不為過，金牛女習慣一步一腳印，穩當地經營兩人關係，沒有轟轟烈烈的甜言蜜語，只有那默默付出的真心，金牛女不會向你邀功為你做了些什麼，而是靜靜地為這段感情做努力，愛上後絕對不離不棄。（編輯：賴詠璿）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】