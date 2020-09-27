千萬別錯過！被「4星座女」愛上超幸福　第3名有旺夫特質

在愛情中人人觀點與個性不盡相同，有些人也會將星座視為參考的一環。知名命理師艾菲爾表示，愛情就像磨人的小妖精，總是讓人又愛又恨，因愛開心、又因愛傷神，而有5個星座女，跟她談戀愛可是會發揮1＋1大於2的效果！這麼給力的星座女，怎麼能錯過呢？一起來跟艾菲爾老師一起自己有沒有上榜，請同時參考太陽、上升。

▲知名命理師艾菲爾表示，愛情就像磨人的小妖精，總是讓人又愛又恨，因愛開心、又因愛傷神，而有5個星座女，跟她談戀愛可是會發揮1＋1大於2的效果。（示意圖／翻攝自Pixabay）