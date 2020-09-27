男好心送失物到警局！隔日「超慘結局」心碎：再也不雞婆

台灣人大多富有人情味且心地善良，拾金不昧的美德更是不時上演。不過，昨（26）日晚間， 一名網友在PTT八卦版提到，日前撿到遺失的筆電和隨身硬碟，好心送到警局讓失主認領，豈料最後「超慘結局」曝光，讓他傻眼直呼「不會再雞婆好心！」

▲一名網友在PTT八卦版提到，日前撿到遺失的筆電和隨身硬碟，好心送到警局讓失主認領，豈料最後「超慘結局」曝光，讓他傻眼直呼「不會再雞婆好心！」（示意圖／翻攝自Pixabay）