男好心送失物到警局！隔日「超慘結局」心碎：再也不雞婆

台灣人大多富有人情味且心地善良，拾金不昧的美德更是不時上演。不過，昨（26）日晚間， 一名網友在PTT八卦版提到，日前撿到遺失的筆電和隨身硬碟，好心送到警局讓失主認領，豈料最後「超慘結局」曝光，讓他傻眼直呼「不會再雞婆好心！」
原PO表示，8月8日半夜11點左右，在南科管理局的廣場平台撿到一台筆電跟隨身硬碟，好心打電話報警，員警請他將物品帶去警局，當晚事情就告一段落。豈料，隔天就接到員警的電話，指稱失主當初報警是報竊盜，好心把東西送過去分隊，卻慘淪為犯罪嫌疑人。
原PO無奈的說「從偵查筆錄到出庭到最後不起訴處分，失主連個致歉等都沒有，光是為了這件事情，請了三四次假，跑了兩三次警局，出庭真的讓人一整個奇毛子很美送（心情很不爽）」，儘管最後獲不起訴處分，這中間還因為出庭被逼得必須要請假、被扣薪水，最後向對方主張10％的價金報酬，失主仍沒有任何意願，也不願意道謝，甚至威脅原PO「法庭見」。
種種過程讓原PO心碎表示「謝謝你，讓我決定以後路上就算有人掉東西、掉錢、掉皮包，我也絕對不會再雞婆好心主動去撿起來，甚至是報警等事情，我也會教育我的小孩子，以後絕對不要這樣做，因為失去的人，連一聲謝謝也不會說，甚至還會讓你惹禍上身，讓你惹上一堆麻煩事！」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友大多不認同失主的做法，紛紛回應「還報竊盜咧」、「如果我是失主我一定會包紅包給你」、「為什麼可以把你當嫌疑人起訴啊，又沒有證據」、「你沒有做錯事，別灰心」、「就是有這種事，越來越多人不敢伸出援手」。（編輯：賴詠璿）