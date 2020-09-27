逛全聯挖出限定款柚子！他見「聯名包裝」嗨翻：少一個請

說到中秋節，柚子肯定是佳節不可或缺的要角，許多民眾為了這個一年一度的團聚機會，已經滿心期待的開始準備食物、器材。近日就有網友到全聯血拚購物，卻在販賣柚子的水果區發現，賣場內竟然有「聯名款」柚子，讓他又驚又喜的拍下這個畫面，而分享到網路上後也獲得不少網友的好評，紛紛稱讚店員「真是太有才了」。

原PO於社群論壇《Dcard》上發文表示，昨（26）日晚間他到全聯福利中心閒逛，沒想到卻發現「平常在全聯最常聽到的話被刻在柚子上」，仔細一看在滿滿一堆的柚子當中，有四顆的外皮上被刻下「支」、「援」、「收」、「銀」四個字，這也讓原PO除了佩服店員的用心以外，也不禁詢問「這樣還賣得出去嗎」。

▲原PO看到全聯最常聽到的話被刻在柚子皮也忍不住笑了。（圖／翻攝自《Dcard》）

這款「全聯限定包裝」的柚子畫面曝光後，就有不少網友開心的表示員工真的很厲害，也開玩笑表示琅琅上口的這句話已經「被玩壞了」，有許多民眾就在底下回應大讚「有夠厲害的！」、「怎麼少了一個請」、「買走店員可能會桑心，刻超久你給我買走！」、「『請 』可能被買走了」、「怎麼會賣不出去呢！我就會故意挑那四顆」、「怎麼沒有福利熊」。

此外，其實《NOWnews今日新聞》先前也曾經報導過，不少全聯員工在不同分店的柚子彩繪成品，甚至有一整籃的柚子經過員工的巧手，外皮上全畫上了不同種類的水果，既有創意又栩栩如生的成品，就讓不少顧客驚艷大喊「店員除了支援收銀還得具備特殊技能耶」。（編輯：楊智傑）