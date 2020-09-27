男離職收主管送鳳梨酥！全場推敲「暗黑用意」：快打開看

職場中同事離職時，大多會為離職者舉辦歡送會或是送些小禮。不過，近日一名男網友在PTT八卦版提到，離職時收到主管送的一盒鳳梨酥，受寵若驚之外，也不禁憂心主管是否別有用意，貼文曝光立刻引發全場熱議，意外釣出許多網友解析。
原PO表示，上個月離職當天，部門協理送他一盒鳳梨酥當作離職禮物，不禁好奇詢問廣大鄉民「請問有什麼含義嗎？」因為自己平常和主管關係不算特別密切，只是在同一間辦公室，中午吃飯的時間有時會小聊一下，驚訝的說「突然送我有點嚇到QQ」。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛推敲主管的背後用意「妄來＝不要以為可以回鍋」、「把你當鳳梨酥啊，就是不要的東西」、「奉離書，奉勸你快點走」、「諷你輸」；也有人笑稱是「廠商送的啦，他又沒花錢」、「中秋禮盒轉送，別想太多」、「別人送他的」、「你看看是不是空的」、「快打開看」、「二手品」、「收到太多，轉送而已」。
不過，許多網友認為「本來沒有要送的，想到基本的人情世故，還是順路買一盒送」、「感謝你工作中的配合」，要原PO別想太多。
事實上，鳳梨、鳳梨酥等相關製品，皆因為鳳梨的諧音「旺來」，象徵生意旺旺來，在許多經商的行業被視為相當受歡迎的贈禮選擇，但對於大眾傳播業、醫護業而言卻被視為禁忌；此外，芒果以及相關製品，或者外觀有寫維他命C的果汁，醫護業員工也都敬謝不敏，因為象徵「忙」不停，或「CPR」急救。（編輯：賴詠璿