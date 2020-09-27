男離職收主管送鳳梨酥！全場推敲「暗黑用意」：快打開看

職場中同事離職時，大多會為離職者舉辦歡送會或是送些小禮。不過，近日一名男網友在PTT八卦版提到，離職時收到主管送的一盒鳳梨酥，受寵若驚之外，也不禁憂心主管是否別有用意，貼文曝光立刻引發全場熱議，意外釣出許多網友解析。

▲一名男網友在PTT八卦版提到，離職時收到主管送的一盒鳳梨酥，受寵若驚之外，也不禁憂心主管是否別有用意，貼文曝光立刻引發全場熱議，意外釣出許多網友解析。（圖／翻攝自PTT）