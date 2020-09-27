想吹變速風扇！她每天「手狂按30下」　回頭見1慘狀臉綠

時序漸漸入秋，不少民眾已經在出門時感到一絲涼意，也趁著空閒時間換上秋裝、稍微厚一點的棉被。不過回顧今年夏季，不只冷氣、電扇怎麼吹才能保持室內空間涼快成為一大問題，日前就有網友抱怨自家買了一台32段變速風扇，乍看之下相當高科技的這台家電，開箱後卻讓她整個夏季每天都頭痛不已，話題也掀起眾人討論。

原PO在PTT上的笨版分享這台「32段變速風扇」，原本是身為空調工程師的原PO老爸在美式賣場買下的家電，沒想到實際用起來卻意外的「雞肋」，原PO忍不住就抱怨家電被設計成有32段風量，但夏天要調到「30」的風級才會涼爽，「我必須手動按30下，沒錯30下，不是3下也不是10下，還只能往上加不能減，一個不小心按太快衝破32就回到1要重按30下！」。

▲不少家庭會購買多段式變速風扇，可以更精準控制風量（示意圖，與內文無關／翻攝自《Pixabay》）

她的困擾不僅如此，原PO也提到先前父親才抱怨客戶要求辦公室的冷氣溫控刻度要0.5，「等於每調五度就要按10下，對一般辦公室根本是脫褲子放屁，結果自己買了要按30下的電風扇」。此外，家中還有一隻調皮的黑貓早就把遙控器叼走弄丟，每次當原PO狂按電扇面板到30後，家裡的貓老大又會怡然自得、來來回回的踩下按鍵，讓風級跳回1，或者踩擺頭鍵讓風向轉走。

▲每天狂按30下的原PO，總是會無奈發現家中貓老大會去踩電扇面板。（圖／翻攝自PTT）

好氣又好笑的原PO最後只能無奈的開了冷氣，「結果牠開始踩電源鍵幫我開電扇，換成被冷死」，原PO一波三折的苦難人生也讓不少網友紛紛笑翻，忍不住逗趣的留言表示「30段也太鬧了吧」、「哈哈哈已經不知從何吐槽起，太可愛了」、「我家主子也超愛踩風扇按鍵」、「這設計師一定沒有養過貓」，另外也有網友推薦「買可調式電阻延長線，然後把你風量那顆封印，再買一顆遙控插頭，你就可以回到以往的功能，雖然有些殘缺XD」。（編輯：楊智傑）