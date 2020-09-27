逛超商買東西！男見客悠遊卡「餘額破3000」　內行曝優點

悠遊卡使用非常方便，不僅能拿來搭乘交通運輸工具，不少店家也能夠直接購買商品，但由於悠遊卡容易搞丟，不少人不敢在裡頭儲值太高的金額。近日，就有網友分享自己去超商買東西時，看見前面客人的悠遊卡餘額還有3000多元，讓他非常驚訝，貼文引發熱議。

▲網友分享自己去買東西時，看見有人悠遊卡內的餘額高達三千多元。（圖／NOWnews資料照片）