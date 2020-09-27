逛超商買東西！男見客悠遊卡「餘額破3000」　內行曝優點

悠遊卡使用非常方便，不僅能拿來搭乘交通運輸工具，不少店家也能夠直接購買商品，但由於悠遊卡容易搞丟，不少人不敢在裡頭儲值太高的金額。近日，就有網友分享自己去超商買東西時，看見前面客人的悠遊卡餘額還有3000多元，讓他非常驚訝，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛去超商買促銷特價品，看到有個中年人悠遊卡加值1000，我不小心瞄到餘額，竟然高達3000多，那沒加值前也有2000多，餘額來講超多的，悠遊卡餘額3000多是什麼概念啊？」
貼文一出，網友紛紛點破關鍵「通勤族，不然就是超市買菜族」、「悠遊卡就是電子錢包啊，是有多奇怪」、「加油、超商買東西都超方便，不用在那邊湊零錢」、「不用湊零錢+1，一刷就過」、「對於不太搞丟悠遊卡的人來說，與其掏零錢，放進卡裡面更方便」、「就不用掏零錢，印發票很方便啊」、「買東西坐車啥的三千算客氣了」、「悠遊卡不只能搭車而已，很多人不會用而已」。
而針對網友疑惑，悠遊卡儲值太多錢如果掉了，恐怕連錢都拿不回一事，北捷先前就表示，目前各卡記名方式多可由網路立即申請，非常便捷，希望民眾將身邊的卡片進行記名，如此一來若卡不慎掉了就可以申辦「掛失」，拿回卡內的餘額。（編輯：張嘉哲）