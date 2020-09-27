人妻怨老公「除了賺錢啥都不做」！反轉現況曝光全場哭慘

夫妻倆結婚後，常會為了生活種大大小小的事情吵架，但會相互包容與體諒，讓家庭情感長存。就有一名人妻先是抱怨「老公唯一功用是賺錢，回家就當大爺」，但反轉現況曝光後，反而引起眾多網友鼻酸。

▲有女網友懷念起過往一家人的生活，讓眾多網友留下感動的眼淚。（圖／翻攝靠北老公）