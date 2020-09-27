人妻怨老公「除了賺錢啥都不做」！反轉現況曝光全場哭慘

夫妻倆結婚後，常會為了生活種大大小小的事情吵架，但會相互包容與體諒，讓家庭情感長存。就有一名人妻先是抱怨「老公唯一功用是賺錢，回家就當大爺」，但反轉現況曝光後，反而引起眾多網友鼻酸。
一名女網友在臉書《靠北老公》發文抱怨，「我老公唯一功能大概就只有賺錢，除了賺錢以外什麼都不做，回到家就像一個大爺」，但隨後話鋒一轉感嘆，「但我上班一個月才3萬2，家裡光房貸就要3萬8，一年平均下來家裡所有開銷保險、稅金不含伙食費一個月光呼吸就要6萬，所有吃的用的全都要靠老公，不然靠我全家大概都要睡公園了。仔細想ㄧ想好像我才是廢物，沒有老公賺這些錢我哪來的家、又哪來的家事可做，我這個不知足的女人，怎麼一點都不知足！」
最後原PO也提及一家人的現況，「老公，今天是你的生日，家裡我維持的很好，你最愛的茶具我還是每天都會幫你養壺，你的那些盆栽我每天都有抱出去曬太陽，有空的話可以下來看看我們嗎？XX的小孩昨天滿月了，我有替你準備一盒油飯，你要記得吃喔！」隱晦的暗示老公已經離世與孫子已經出生。
動人的真相曝光後，引來上千網友紛紛回應，「念摯愛離開很痛，女人又要自己堅強起來，很不容易」、「人生在世珍惜身邊人」、「為什麼最後偷塞一大袋洋蔥」、「活著的人代替先離開的人好好過生活」、「看起來筆者應該是當阿嬤了！加油」。（編輯：潘毅）