婉拒出席婚宴！不熟友人「驚世問句」　她秒愣：怎麼回啊

結婚典禮是人生大事，不過婚宴出席與否、紅包等禮數也是一門很大學問。近日，一名女網友在臉書社團《爆廢公社》貼文提到，不熟的友人邀約出席婚宴，她婉拒之後，對方卻鍥而不捨的追問，最後甚至拋下「無恥問句」，讓她傻眼直呼「我不知道怎麼回！」
原PO提到，一位不是很熟的友人準備要結婚，先前已經先在社群帳號回覆「我可能去不了，那天我要去照顧我爸」，向對方表示不會參加；豈料，該友人後來又用LINE不停追問「那天你確定不來嗎？還是等月底再說？」原PO再次婉拒「應該是不能」，友人則回應「好哦，幫你取消素食套餐」，最後反問「你還是會包紅包給我嗎哈哈？」一語讓原PO無言以對，直呼「最後一句我不知道要怎麼回……求解？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「就是，有要參加嗎？沒有的話我晚點再問一次的概念！」「已讀不回是你最後留給他的溫柔」、「到底臉皮要多厚才敢問這種話」、「我包給你紅包，那餅要到，我該有的套餐也麻煩幫我一起外帶過來唷」、「已讀不回加上封鎖＋1」、「最討厭平時不聯絡，結婚時傳訊要紅包的人」。
不過，也有網友認為「喜餅如果有收到，禮貌上我們確實該回個紅包」、「對方是新娘嗎？如果是的話，我覺得，她可能只是想確認要不要準備喜餅，但問的方式很沒有技巧而已，因為照你們的對話看來，一開始的確沒有給對方一個確切答案，要知道結婚宴客前最痛苦的是事就是喬桌位，宴客當天或前幾天臨時有人決定來與不來都可能會影響桌數和整體座位安排；第二張對話看起來您已經有回覆會參加而且要吃素了，對方理當要寄帖子，一般來說這是發不發餅的依據，所以再次確認後知道您應該是不會出席，才想確認您會不會託人包禮給他，他才好處理後續統計餅數和發餅事宜，但如果他不是新娘是新郎，那就再見掰掰吧」。（編輯：賴詠璿）