婉拒出席婚宴！不熟友人「驚世問句」　她秒愣：怎麼回啊

結婚典禮是人生大事，不過婚宴出席與否、紅包等禮數也是一門很大學問。近日，一名女網友在臉書社團《爆廢公社》貼文提到，不熟的友人邀約出席婚宴，她婉拒之後，對方卻鍥而不捨的追問，最後甚至拋下「無恥問句」，讓她傻眼直呼「我不知道怎麼回！」

▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社》貼文提到，不熟的友人邀約出席婚宴，她婉拒之後，對方卻鍥而不捨的追問，最後甚至拋下「無恥問句」，讓她傻眼直呼「我不知道怎麼回！」（示意圖／翻攝自Pixabay）