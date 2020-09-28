公公站媳婦門前「DIY」！她秒帶女兒逃家　 網勸：先就醫

許多民眾發現結婚之後，最大的問題往往未必是夫妻之間的相處，而是公婆跟媳婦或是岳丈和女婿之間的關係問題。近日，就有網友抱怨，看見公公站在自己房間門口，手正握著下體套弄，這也讓她嚇的向朋友求助，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，朋友突然開口問她，家中還有沒有多餘的房間，讓她感到相當不解，便問發生什麼事，接著朋友開始說，丈夫因為出差目前不在家，而她正從女兒房間出來，要回到自已房間拿東西，卻看到公公站在她的房間門口「DIY」，讓她嚇壞了。
原PO指出，朋友因為擔心公公會不會有什麼企圖，或是對她和女兒不利的行為，所以趕忙傳訊給自己，她也說「公公在房門前打手槍的影片和照片都有，如果老公不願意她們搬走，那就離婚，而且那些影片和照片回留著用來打離婚官司」，聽完這件事，二話不說答應幫忙，馬上開車去把朋友救出來。
原PO強調，目前朋友的老公還沒回來，為了怕有什麼危險，就請自己的姐姐還有姐夫一起去朋友家先把她們接回來，結果一到那邊，她們二個母女一上車就哭了，而且朋友的女兒才國三，這也讓原PO大罵「連自己的媳婦也在想，太過分了吧」。
許多網友也紛紛回應，「這種家真的不能再待了」、「真的滿不舒服的」、「可怕的是不知道幾次了，這次意外被發現」、「可怕，趕快搬離吧」、「嚇死人這真的母湯」。不過也有網友說，「公公是不是有生病」、「可能有失智症吧，先去看醫生」、「這有極大的可能是失智症的症狀」、「有13%失智症患者會有無法以自主意識控制的性衝動行為」。
事後，原PO提到，朋友的老公表示願意全家搬出去住，然後會去找房子，也會帶爸爸去看醫師，他把工作丟下會先處理這些事，如果再不行就帶老婆孩子先回娘家住。
事實上，根據衛福部資料顯示，失智症有可能會出現失控行為，由於易分心、缺乏病識感和判斷力所致，包括哭泣、自傷行為、性行為失控、衝動行為。（編輯：許智超）