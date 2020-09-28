公公站媳婦門前「DIY」！她秒帶女兒逃家　 網勸：先就醫

許多民眾發現結婚之後，最大的問題往往未必是夫妻之間的相處，而是公婆跟媳婦或是岳丈和女婿之間的關係問題。近日，就有網友抱怨，看見公公站在自己房間門口，手正握著下體套弄，這也讓她嚇的向朋友求助，貼文也引起熱議。

▲網友看到公公的誇張行徑，就立馬傳訊息，向有人求救。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）