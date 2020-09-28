被噁男騷擾！她「1舉動」男友無奈　網看傻：樂在其中？

近年來科技日新月異，網路發展也越來越成熟，不少人都會透過社群軟體來認識新朋友，不過，網路交友仍須謹慎為妙。近日一名男網友就在臉書《靠北女友my girl》中透露，女友日前遭噁男傳訊騷擾，但遇到這種情況她卻沒直接封鎖，還跟對方你一言我一語，兩人有來有往回應彼此，讓他相當無奈，只好發文請益網友「遇到這種事都怎麼處理？」而其他網友見狀則傻眼，質疑「女友樂在其中？」

原PO貼出兩張對話截圖，內容可見，對方不僅瘋狂邀約他女友出門見面，還要求他女友傳「腿照」給他看，甚至直問「水族館結束要不要去開房間休息？」而原PO女友看後則回「傻眼」，讓原PO見狀後既生氣又傻眼，直呼「噁到我都想打人了...」但也不解「女友為什麼遇到這種不直接封鎖就好？還要丟給我去趕...」

▲男網友截圖女友被噁男傳訊騷擾的對話。（圖／翻攝自臉書《靠北女友my girl》

▲男網友截圖女友被噁男傳訊騷擾的對話。（圖／翻攝自臉書《靠北女友my girl》

不過，原PO同時又擔心女友再次遇到此問題，因此便發文詢問大家「通常自己女友遇到這種都怎處理？感覺很多女生被這噁男騷擾過了，所以我是要給他看我的腿毛嗎？」

對話曝光，網友隨即議論紛紛「滿足自己虛榮心，拿來跟男友炫耀自己還有行情？」「不是阿，女生幹麻做球給人家丟，一開始不要回就好了，還要男友幫忙回」、「女生問題居多欸，為什麼一開始不拒絕？顯示自己行情好？」「感覺你女友很樂在其中阿，完全沒有明確拒絕」、「這種的直接封鎖就好了，還在你一言我一語的，你女友也有問題，擺明就在享受啊！」「其實妳女友很享受...不然一般看到一半都封鎖了」、「我也覺得很納悶，這種通常我直接一秒封鎖就好，真的不懂到底為什麼要回...」「是我的話不會封鎖，但也不會回覆，網路上亂槍打鳥的超級多，這樣根本不能代表自己行情好，只能證明噁男多」。（編輯：許苡晴）