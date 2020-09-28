台灣夜市逐漸沒落？眾人秒點「走下坡主因」：惡性循環

台灣被稱作是「美食王國」，其中道地的夜市文化，不僅深受國人喜愛，就連外國旅客也都指名造訪。不過，就有網友好奇近年來夜市中不少老店紛紛倒閉，讓他納悶「為什麼夜市一直在沒落？」對此，也引來許多人點出背後原因。

▲原PO提問，為何台灣夜市逐漸沒落呢？（示意圖／觀旅局提供2020.7.13）