台灣夜市逐漸沒落？眾人秒點「走下坡主因」：惡性循環

台灣被稱作是「美食王國」，其中道地的夜市文化，不僅深受國人喜愛，就連外國旅客也都指名造訪。不過，就有網友好奇近年來夜市中不少老店紛紛倒閉，讓他納悶「為什麼夜市一直在沒落？」對此，也引來許多人點出背後原因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己認為台灣夜市應該不太行了，他指出夜市裡許多指標性商家都出現倒閉狀況，人潮也不比以往熱鬧。這樣的情況，就讓原PO好奇發問「是大家消費型態改變還是租金太高？各位覺得呢」。
問題曝光後引來不少網友討論，其中許多人就指出「商品價錢過高」、「同質性商品過多」2原因，「租金太貴轉嫁消費者，惡性循環」、「東西太貴了，還不如去店面吃」、「怪租金阿！租金變貴店家一直敲盤子，滿滿同質物品」、「夜市就是要便宜啊！價位跟百貨公司一樣幹麼不去百貨公司？」「東西都賣得一樣，沒啥特色」、「價格越來越不親民吧，以前一個便當的錢去夜市可以吃兩三樣，現在隨便一樣就一個便當的價格」。
除此之外，有網友點名「用餐環境」也是主要因素，「很多夜市沒比較便宜，用餐環境卻很差，加上生活習慣改變，回不去了」、「好好笑，夜市賣的比商店貴，還髒亂，幹嘛去」、「我好久不去夜市了，美食稱不上，重點是環境很糟」。
不過亦有人緩頰，「還是有不少店家是好吃的啦！」「我偶爾還是會去逛逛夜市」、「有時候出去玩還是會去夜市玩」、「雖然變得貴，但和朋友出去玩還是會去夜市耶」、「夜市還是不錯啦！至少蠻熱鬧的」、「等疫情好轉，夜市還是會有很多觀光客來的」。（編輯：陳雅雲）