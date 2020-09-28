睡新家連2天被壓！哥進房驚見「恐怖真相」：被自己蠢死

不少民眾相當注重居家風水問題，認為房子風水好壞，會直接影響到自身運勢，在入厝新家之前，擺設也會參考一些風水和習俗。對此，昨（27）日晚間，一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，剛搬入新家後連續兩天沒有睡好，晚上甚至有「被壓」的感覺，直到哥哥進到房間才發現「背後原因」，並幫她順利化解。

▲一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，剛搬入新家後連續兩天沒有睡好，晚上甚至有「被壓」的感覺，直到哥哥進到房間才發現「背後原因」，並幫她順利化解。（圖／翻攝自《靈異公社》）