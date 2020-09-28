睡新家連2天被壓！哥進房驚見「恐怖真相」：被自己蠢死

不少民眾相當注重居家風水問題，認為房子風水好壞，會直接影響到自身運勢，在入厝新家之前，擺設也會參考一些風水和習俗。對此，昨（27）日晚間，一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，剛搬入新家後連續兩天沒有睡好，晚上甚至有「被壓」的感覺，直到哥哥進到房間才發現「背後原因」，並幫她順利化解。
原PO提到，搬新家一個月多一直很好睡，到前天開始連續兩天，怎麼睡怎麼累，還莫名燒了兩天，甚至覺得自己「被壓」，一直叫哥哥，但哥哥似乎聽不到也沒反應。直到前一天晚上，很開心的請哥哥進房看她新組裝好的桌子跟擺設，哥哥一進門就說「妳為什麼鏡子對著床？妳不知道鏡子不能對床嗎？鏡子是通往另外一個世界的入口，是擋煞的，妳對著床，床是人最安心的地方，就理所當然會反射到床上那個人身上」，反問她「妳這兩天好睡嗎？」
哥哥邊講這些話，邊幫她將鏡子轉向，原PO恍然大悟的說「我才知道，要被自己蠢死了，要不是叫我哥來看擺設，我根本不會發現這些事」，並稱「房間原本沒有桌子，鏡子也是擺另一個地方面向牆壁的，桌子裝好才把連身鏡也移過來面床」，笑稱「自己沒遇到都覺得沒什麼事，不經意遇到了才知道這麼嚇人」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「鏡子跟鏡子也不能互照」、「床跟門以及窗戶不能對床，也不能睡在樑下」、「我鏡子對床，每天做夢」、「鏡子不對床，主要怕起床醒來嚇到自己」、「感覺玩偶在瞄妳」。（編輯：賴詠璿）