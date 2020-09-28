馬路上驚見大蛇跳舞！內行人曝「背後原因」：應該很痛苦

台灣蛇類很多種，尤其是在氣溫較高的地區，常常會看到有蛇出沒，其實是因為蛇是一種變溫動物，所以當氣溫較高時，蛇的代謝率高、活動頻繁。近日，有網友分享一支影片，在馬上驚見一條大蛇在馬路上不停上下竄動，貼文一出也引起網友的熱烈討論。
臉書粉絲團《吃喝玩樂》分享一段影片，內容是一名汽車駕駛行經屏東市機場北路時，撞見一條大蛇在馬路上不停竄動，一度要跳了起來，還從快車道往右側慢車道過馬路，這也讓路過的兩名機車騎士，嚇得趕緊閃避，最後大蛇就衝向路旁，消失在草叢裡。
原PO指出，當下立刻拍下這一段稀奇的畫面，並稱自己是第一次看到這樣的情形，「第一次看見蛇在馬路上跳舞，請問大家有沒有看過？」
許多網友看到也紛紛說，「能是馬路太燙」、「柏油路面應該很燙」、「馬路太燙了，希望沒受傷才好」、「屏東白天的柏油路，應該可以煎蛋的」、「牠看起來很痛苦」、「太熱，在掙扎」、「蛇是冷血動物，南臺灣的馬路非常燙的」、「國外有這例子，結果蛇死了，因為柏油路很燙」、「是我遇到的話我可能先雷在哪裡了」。
新北農業局長李玟日前表示，蛇類在自然界可以控制鼠類數量，使生態保持平衡，對於蛇類我們應給予尊重態度，以理性思考與冷靜處理方式，避免過度人為侵擾，導致蛇受到驚嚇而發生攻擊行為，保持適當距離才是最好的互動。另外，也提醒民眾發現蛇類切勿騷擾或是帶回飼養，避免觸犯野生動物保育法。（編輯：許智超）