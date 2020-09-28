馬路上驚見大蛇跳舞！內行人曝「背後原因」：應該很痛苦

台灣蛇類很多種，尤其是在氣溫較高的地區，常常會看到有蛇出沒，其實是因為蛇是一種變溫動物，所以當氣溫較高時，蛇的代謝率高、活動頻繁。近日，有網友分享一支影片，在馬上驚見一條大蛇在馬路上不停上下竄動，貼文一出也引起網友的熱烈討論。

▲網友認為，應該是因為馬路太熱，才會導致蛇亂跳。（圖／翻攝自《吃喝玩樂 臉書》 ）