她月薪8萬狠斷3萬男友！分手一年仍難忘　理由曝光眾秒懂

男女朋友交往久後，為了未來能夠長久，不免也會開始在意對方的財力與存款狀況。不過，就有女網友指出，自己月薪80K，卻對月收入30K的前男友念念不忘，然而原因一曝光後，就讓不少網友紛紛笑翻回應。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己和交往3年的前男友分手將近一年了，她透露兩人之所以分開的原因，主要是因為「對方沒有辦法給她未來」，她解釋男友月薪不到3萬，卻養了4台車，每個月都會花費至少8千元在車上，「剩下的是你的煙錢跟跑山油費和生活費。」
原PO透露，自己目前正在外商金融業工作，「月入8萬，壓力山大，常常ㄍㄧㄥ到下班回家爆哭的那種，但我愛我的工作。」而交往期間，原PO還曾幫前男友存錢，等到分手後準備將存摺還給對方時，沒想到前男友還抱怨「怎麼只存十萬」，讓原PO氣炸直呼「也不想想出去玩或吃餐廳都是我出錢，那十萬有一半都是你給我AA費用，我再偷偷匯到你戶頭。」她還指出，前男友生日時自己還大手筆花了5萬多，買了一支錶；但換成原PO生日，卻僅能拿到一罐500元粉底液，甚至連張卡片都沒有。
因綜上所述，原PO也下定決心與前男友分手，但時隔一年之久，兩人還是有保持聯繫！但原PO也解釋了背後原因，表示「分手後我把PS4、switch和所有光碟都放在你家，送給你，唯有兩款遊戲片我要拿回來，因為裡面有我珍貴的遊戲紀錄！line你請你寄過來，在那邊愛寄不寄的，令人心寒，我打從心底看不起你，你知道我在說你。」
貼文一曝光後，不少網友也紛紛留言，「這樣能在一起一年半的妳也厲害」、「妳的選擇是正確的～」、「妳很棒了，是他不珍惜你」；甚至還有網友搞笑直呼，「所以……重點是這兩片嗎？」「所以重點是遊戲光碟......」、「會打遊戲的女友還不珍惜」、「會玩遊戲的妹子，有加分」。（編輯：陳雅雲）
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