她月薪8萬狠斷3萬男友！分手一年仍難忘　理由曝光眾秒懂

男女朋友交往久後，為了未來能夠長久，不免也會開始在意對方的財力與存款狀況。不過，就有女網友指出，自己月薪80K，卻對月收入30K的前男友念念不忘，然而原因一曝光後，就讓不少網友紛紛笑翻回應。

▲原PO貼文。（圖／翻攝爆怨公社臉書）