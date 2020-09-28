最想住在台灣哪裡？網推「宜居聖地」嗨翻：感覺像在國外

台灣國內不僅擁有自然天成的奇觀美景、名聞遐邇的歷史古蹟，甚至還有讓人垂涎三尺的道地美食，就連國外旅客也喜愛不已。不過，先前就有網友好奇發問「你最想住台灣的哪裡？」對此，就引來許多人曝光心目中的最佳答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示「台灣這麼多大大小小的地方，從台北市信義區到屏東縣牡丹鄉旭海，生活都有不同的感覺」，這就讓他好奇向大家發問，「如果讓你選，你最想住台灣的哪裡？and why？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中最多人秒點「台北」，直言「有錢的話當然台北信義區，問題是沒錢」、「台北，交通真的很便利」、「不同年齡適合的不一樣啦！但想要有房的話一定在台北」。
「台北天母」更被網友盛讚，「天母美國日本學校附近，感覺像在國外，充滿異國風情，連空氣的味道都不一樣」、「台北的話天母，台灣的話台南」、「大安森林公園附近、天母」、「有錢當然天母，離市區近，空氣又好，醫療資源強」、「我朋友住在天母的半山腰別墅，有泳池大院子，俯瞰整個台北市，到美國學校開車只要5分鐘」。
不過亦有鄉民分享不同答案，直言「台北太擠，台中西區還不錯，年紀大一點可能會比較想回屏東養養狗種種菜」、「屏東很讚啊，生活步調慢又可以跑去屏科抓蟲XD」、「東部吧！很美很優閒」、「花蓮，每次去心情都很好」、「台灣每個地方都很好啊」。（編輯：陳雅雲）