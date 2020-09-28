最想住在台灣哪裡？網推「宜居聖地」嗨翻：感覺像在國外

台灣國內不僅擁有自然天成的奇觀美景、名聞遐邇的歷史古蹟，甚至還有讓人垂涎三尺的道地美食，就連國外旅客也喜愛不已。不過，先前就有網友好奇發問「你最想住台灣的哪裡？」對此，就引來許多人曝光心目中的最佳答案。

▲原PO提問「如果讓你選，你最想住台灣的哪裡？」（圖／翻攝PTT）