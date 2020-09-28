偷載交友軟體！男友吐「1理由」澄清　全場氣炸：快分手

近年來網路快速，不少人都會透過交友軟體來認識異性，但如果是另一半在使用交友軟體，該怎麼辦？近日，就有女網友抱怨，發現男友載交友軟體，還不願意承認，下載的理由更是讓人傻眼，貼文一出也引起網友撻伐。

▲男友強調，他並沒有下載交友軟體。（圖／翻攝自《Dcard》 ）