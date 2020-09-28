偷載交友軟體！男友吐「1理由」澄清　全場氣炸：快分手

近年來網路快速，不少人都會透過交友軟體來認識異性，但如果是另一半在使用交友軟體，該怎麼辦？近日，就有女網友抱怨，發現男友載交友軟體，還不願意承認，下載的理由更是讓人傻眼，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《Dcard》表示，之前與男友吃飯時，看到手機廣告跳出交友軟體，於是問他是不是有在玩，但男友表示是交往前玩的，「我就請他把下載過的拿給我看，卻看交友軟體是我們剛交往那個月載的」，男友只說「那時候還不穩定所以才玩」。
原PO指出，其實當下聽到不太相信，因為是曖昧半年才交往，叫他道歉，男友卻惱羞覺得，「過很久有什麼好解釋的就打開來滑一下而已」，最後原諒他了，而這幾天把借給他的平板拿回來，要下載app的時，又發現男友在交往期間有下載交友軟體。
原PO說，問他得到的回應，只有他沒印象有載過交友軟體，就算有也只是好奇而已，面對這種情況原PO覺得，「我現在不知道該怎麼辦，如果我繼續吵下去他一定會爆炸，所以目前已經原諒他了，我現在該怎麼做？」
網友看完也紛紛回應，「這種話你也相信」、「不能接受就分手」、「怕他爆炸所以原諒，不對吧」、「妳只是說服自己原諒吧」、「兩次了欸，妳還原諒？」、「真的建議可以分手，有一次就會有第二次」、「不要給機會，只會一再的被傷害」、「怕爆炸所以原諒，神邏輯」、「真的是直接分手」。（編輯：許智超）