女買這食物當供品！土地公托夢「留著」　網讚：很有緣　

不少虔誠信徒只要到廟裡拜拜都會準備「供品」，而當要參拜完要撤供品時，也都會先擲筊請示神明，若是得到允許才會開始收拾。也有一名網友分享自己在睡夢中接到土地公的指示，希望她將供品「珍珠奶茶麻糬」留下。豈料隔日她到廟中拜拜時，廟中的工作人員也證實她的夢，直呼「不可思議」。

該名女網友在臉書社團《靈異公社》發文，表示每個月都會固定和老公買些東西去感謝神明保佑，最近某天到了全聯買拜拜的東西，就想起以前在電視上曾看過有個節目說「不管去哪個廟宇拜拜，記得要跟土地公打招呼，因為土地公是掌管地方上的神明」。

▲女網友在臉書社團《靈異公社》發文。（圖／翻攝自《靈異公社》）

這讓原PO有點驚訝，回應「如果土地公喜歡吃，我就留下來啊」，大姐也回覆「那妳留著吧」，當原PO走到土地公的桌子前，她看了許久，因為以往去拜拜時，那邊並沒有這張桌子，雖然疑惑，但也將大福放下去，夢也醒了。直到隔天一早，和老公出門時，她心想「如果遇到大姐，就真的太神奇了」。



▲原PO到廟中拜拜。（圖／翻攝自《靈異公社》） 一踏入廟裡，就看見大姐坐在工作檯，讓她直呼「我整個起雞皮疙瘩」，接著她走過去問他們，能否將大福留下來，並告訴對方自己的夢境，大姐也直呼「不可思議」，另一名工作人員也說「喔，土地公生日要到了！農曆8/15」，接著就將大福收好，讓原PO心想「原來是在要生日禮物啊」，至於土地公也真的有那張專屬桌子，只是平常都收起來。

貼文一出，引起網友熱議，「那代表這間的土地公跟你非常有緣耶，有空多去拜拜，看看祂，跟祂請安，會保佑你們一家人的」、「這代表很有緣份呢」、「土地公喜歡你們，哈」、「很有緣」、「真的很有緣份欸，我也是找到有感應的土地公廟，之後每月都固定去拜拜，心誠則靈」、「哇嗚！雞皮疙瘩」、「土地公好可愛」。（編輯：郭佩蓉）



