剛錄取傳產！老師傅不教還「1句」狂洗腦　他心累2週閃人

傳統產業因為工作環境較差、技術門檻等等，往往會開出較為優渥起薪待遇來吸引人才。不過就有網友抱怨，自己到模具工廠就職，沒想到老師傅不但不願意教，導致他出錯就狂罵，更在進去第一天就開始「1句話」瘋狂洗腦，忍無可忍的他最後只做了兩週就閃人，整個過程曝光也掀起討論。

▲老師傅不願意教又洗腦，惡劣的上班環境讓原po決定離職。（圖／翻攝《爆怨公社》）