剛錄取傳產！老師傅不教還「1句」狂洗腦　他心累2週閃人

傳統產業因為工作環境較差、技術門檻等等，往往會開出較為優渥起薪待遇來吸引人才。不過就有網友抱怨，自己到模具工廠就職，沒想到老師傅不但不願意教，導致他出錯就狂罵，更在進去第一天就開始「1句話」瘋狂洗腦，忍無可忍的他最後只做了兩週就閃人，整個過程曝光也掀起討論。
一名網友在臉書《爆怨公社》詳細描述整個過程，「之前剛到一間做模具的工廠當作業員才2星期，工作是鑽孔的。工作環境髒，都是鐵屑鐵粉東西又重，每天回家全身黑，這些我都ok，反正回家洗一洗就好」。
隨後他話鋒一轉，「可是從我第一天上班，老員工就一直要我去找別的工作，一直說公司福利差，可是明明該有的都有。此外工作時因為要學的很多，有時一個步驟忘了就被大罵沒在記、沒用心」。
最後壓垮原PO情緒的稻草則是，某天有機台需要換模子，但師傅根本還沒有教過，只有在旁看過一次就要他自己換，原PO坦承自己還不會卻再度被罵，讓他當下決定直接走人，並發文提出疑惑「為什麼那些傳統產業的老員工那麼抗拒新人？」
完整過程曝光後，立刻吸引眾多網友回應，「老師傅自己以前也不是看一次就會吧？當新人都是超人嗎」、「因為你學會了，就換他們要走人了」、「很多老師傅不教又嫌都自己做很累，人格分裂喔」、「不這樣對新人逼人走，他的薪水怎麼能一直提升？」「只能說人都怕被取代，師傅如果全都教會你了，公司還會留他這個老員工嗎」、「傳產的特點阿，老員工看新人有能力就到處想搞你」。（編輯：潘毅）