婚禮簽名布字跡竟憑空消失！「凶手」曝光　1.5萬人全跪

一般來說，結婚有宴客的新郎、新娘，除了會收取紅包外，還會提供簽名布（本）給賓客簽名留念，不過，近日有一名人妻分享，她與老公結婚時的簽名紀念布，上面賓客的簽名字跡竟「憑空消失」，讓她既疑惑又訝異，經詢問後才恍然大悟，原來是婆婆把它拿去洗了...而「凶手」曝光後，1.5萬名網友全都跪了。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出一張照片並透露，自己日前發現與老公結婚時，給客人簽名作紀念的紅布，上面親朋好友們的字跡全都莫名消失，讓她百思不解，詢問之下才得知，原來是婆婆把它拿去洗了，並且也曬乾了...這讓他相當傻眼，不禁直呼「妳要留給你兒子下一任用嗎？我的婆婆怎麼那麼天兵...」

▲一名人妻日前發現，她與老公結婚時的簽名紀念布，上面賓客的簽名字跡竟「憑空消失」，讓她既疑惑又訝異，經詢問後才恍然大悟，原來是婆婆把它拿去洗了...（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

真相曝光，吸引1.5萬名網友按讚，紛紛留言「笑翻了」、「到底是洗衣精厲害，還是買到假的奇異筆呢」、「太可愛了這個，真的是好氣又好笑」、「洗得跟新的一樣，如果在用熨斗燙一下就100分了」、「可以無數次使用...」「再結一次 ，把客人都找回來」、「妳婆婆想把妳換掉了XD」、「用到水性筆嗎？油性筆，應該沒這麼乾淨吧！」「有理由再辦一次了」。

另還有人歪樓回應「求洗衣精品牌？有什麼洗衣撇步？」「跪求婆婆用的那一牌洗衣精」、「哪牌洗衣粉可以洗掉奇異筆，這很重要」、「可以代言洗衣精廣告，很厲害，是哪一牌的？」「怎麼洗的？竟然把奇異筆洗起來了！」「神奇的洗劑，字全洗完了，布卻絲毫不掉色！」（編輯：許苡晴）