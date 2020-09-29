歐陽娜娜唱「祖國」惹議！黃立成護航怒飆：想唱啥都可以

大陸「十一國慶」即將到來，台灣女星歐陽娜娜、張韶涵將登上央視國慶晚會，與其他歌手合唱《我的祖國》一曲，消息一出輿情譁然，歐陽娜娜的社群網站湧入大批網友謾罵。對此，藝人黃立成也出面護航，「妳要唱什麼都可以」，貼文也引起熱議。

▲黃立成強調，台灣是民主國家，「妳想唱什麼都可以」。（圖／翻攝自《黃立成臉書》 ）