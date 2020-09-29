歐陽娜娜唱「祖國」惹議！黃立成護航怒飆：想唱啥都可以

大陸「十一國慶」即將到來，台灣女星歐陽娜娜、張韶涵將登上央視國慶晚會，與其他歌手合唱《我的祖國》一曲，消息一出輿情譁然，歐陽娜娜的社群網站湧入大批網友謾罵。對此，藝人黃立成也出面護航，「妳要唱什麼都可以」，貼文也引起熱議。
藝人黃立成在《臉書》表示，台灣是一個民主的國家，不應該去限制誰該唱什麼，「你想唱什麼就唱什麼」，接著透露自己曾參加過NBA、美國職棒大聯盟、NFL等活動，雖然自己不是美國公民，但還是必須獻唱美國國歌，他更強調「台灣政府並沒有非常支持我們的娛樂文化，我們站起來自己做，所以不要惹我們的藝術家」。
許多網友也紛紛回應，「搞不清楚狀況？」、「你在用自由對抗自由」、「整個台灣魂都沒了」、「中國長期以來一直壓迫台灣，她這樣唱誰能接受」、「拿美國跟中國比不太對吧」、「大哥，在台灣這麼久還不知道現況嗎」、「我根本看不出來你在挺誰」、「兩國關係截然不同」。
對此，黃立成也在底下回應「我知道現在是什麼時機，就放過台灣藝人不要硬生衝突」、「我很確定我們都愛台灣，不要欺負自己人，這是我的座右銘」。
而針對歐陽娜娜一事，文化部出面回應，目前有關單位還在蒐集相關事證當中，需等待事證明確，再來看如何處理此回事件，如果確認違法，文化部會依法核處，根據法律最重可處新台幣50萬元罰鍰。（編輯：許智超）