NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

歐陽娜娜唱「祖國」惹議！黃立成護航怒飆：想唱啥都可以

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-29 10:55:04｜update2020-09-29 11:10:39

▲歐陽娜娜將登央視參加國慶晚會，高唱《我的祖國》惹議，黃立成發文護航。（圖／翻攝自《黃立成臉書》及《央視影音微博》 ）
▲歐陽娜娜將登央視參加國慶晚會，高唱《我的祖國》惹議，黃立成發文護航。（圖／翻攝自《黃立成臉書》及《央視影音微博》 ）

大陸「十一國慶」即將到來，台灣女星歐陽娜娜、張韶涵將登上央視國慶晚會，與其他歌手合唱《我的祖國》一曲，消息一出輿情譁然，歐陽娜娜的社群網站湧入大批網友謾罵。對此，藝人黃立成也出面護航，「妳要唱什麼都可以」，貼文也引起熱議。



藝人黃立成在《臉書》表示，台灣是一個民主的國家，不應該去限制誰該唱什麼，「你想唱什麼就唱什麼」，接著透露自己曾參加過NBA、美國職棒大聯盟、NFL等活動，雖然自己不是美國公民，但還是必須獻唱美國國歌，他更強調「台灣政府並沒有非常支持我們的娛樂文化，我們站起來自己做，所以不要惹我們的藝術家」。


▲黃立成強調，台灣是民主國家，「妳想唱什麼都可以」。（圖／翻攝自《黃立成臉書》
▲黃立成強調，台灣是民主國家，「妳想唱什麼都可以」。（圖／翻攝自《黃立成臉書》 ）
許多網友也紛紛回應，「搞不清楚狀況？」、「你在用自由對抗自由」、「整個台灣魂都沒了」、「中國長期以來一直壓迫台灣，她這樣唱誰能接受」、「拿美國跟中國比不太對吧」、「大哥，在台灣這麼久還不知道現況嗎」、「我根本看不出來你在挺誰」、「兩國關係截然不同」。

對此，黃立成也在底下回應「我知道現在是什麼時機，就放過台灣藝人不要硬生衝突」、「我很確定我們都愛台灣，不要欺負自己人，這是我的座右銘」。


而針對歐陽娜娜一事，文化部出面回應，目前有關單位還在蒐集相關事證當中，需等待事證明確，再來看如何處理此回事件，如果確認違法，文化部會依法核處，根據法律最重可處新台幣50萬元罰鍰。（編輯：許智超）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

最強預測家就是您！您覺得誰會是第31屆的歌王、歌后？

最強預測家就是您！您覺得誰會是第31屆的歌王、歌后？

繼續作答
55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰是最美女星、最帥男星？

55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰是最美女星、最帥男星？

繼續作答
台灣藝人為中共國慶高歌《我的祖國》，您覺得適當嗎？

台灣藝人為中共國慶高歌《我的祖國》，您覺得適當嗎？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀