你的唇型是哪種？秒看出「此生命運」　第一位晚年享清福

人的個性會隨著成長環境、求學環境、就業環境而改變，但是面相從出生的那一刻起就已成定局。你知道從嘴唇也能看出你的命運嗎？以星座專欄聞名的艾菲爾老師表示，現在就拿起鏡子、或是跟身邊的好友，互相看看對方的嘴唇長得是什麼樣子呢？從嘴唇形狀立刻看出你的命運。
嘴型寬大的人個性比較開朗，做人處事圓滑，人際關係極好，凡事親力親為，任勞任怨。屬於大器晚成的運勢，晚年可享清福。
嘴型窄小
嘴型窄小的人心地柔軟，具有同理心，有比較多愁善感，個性隨和，做事有恆心毅力，總是默默付出。屬於中年發達，五十後興榮之命。
嘴唇厚
嘴唇厚的人較重感情，會在心裡記得你的好，卻不擅長用言語表達內心，做人真誠，為愛付出。屬於白手成家之命，中年平順末運富貴。
嘴唇薄
嘴唇薄的人比較寡情，凡事先以自己為優先考慮，比較少替人設想。自己設下的目標一定會積極去實踐。理想、抱負甚大，屬於中年辛勞，晚景大吉之命。
嘴角上揚
嘴角上揚的人聰明有才華，看起來總像是在微笑的樣子，能得到身邊朋友的信賴與依靠，人脈廣闊，很有貴人緣。屬於中年運開，晚年榮富之命。
嘴角下垂
嘴角下垂的人比較固執，耳根子硬，只要是自己決定好的事就不輕易妥協，不管誰來勸說都沒用。唯個性耿直、肯吃苦耐勞，勇於面對挑戰。屬於志氣不凡，內心強固，三十歲逢盛運，四十歲後安然之命。
嘴唇嘟起
嘴唇嘟起有如圓型嘟嘴的人，心思較為單純，常常感到煩惱不安，凡事提心吊膽，做事畏首畏尾、瞻前顧後，害怕失敗，運勢較不順遂。屬於一生平淡、無大成就之命。
嘴唇歪斜
嘴唇歪斜的人個性比較偏頗，喜歡強詞奪理，言行表裡不一，以自我為中心，完全不聽取旁人的意見，比較沒有人緣，故無貴人緣。屬於聰明自誤，有失仁和之命，平日宜多行善布施、積福田。
唇峰明顯
唇峰菱角明顯的人個性較急燥，時常說話前未經過深思熟慮，不經意說出口的話，反而在無意中冒犯了別人，常自己趕跑自己的貴人。宜多修身養性，遇事不急躁。（編輯：賴詠璿）
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