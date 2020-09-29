你的唇型是哪種？秒看出「此生命運」　第一位晚年享清福

人的個性會隨著成長環境、求學環境、就業環境而改變，但是面相從出生的那一刻起就已成定局。你知道從嘴唇也能看出你的命運嗎？以星座專欄聞名的艾菲爾老師表示，現在就拿起鏡子、或是跟身邊的好友，互相看看對方的嘴唇長得是什麼樣子呢？從嘴唇形狀立刻看出你的命運。

▲艾菲爾老師表示，現在就拿起鏡子、或是跟身邊的好友，互相看看對方的嘴唇長得是什麼樣子呢？從嘴唇形狀立刻看出你的命運。（示意圖／翻攝自Pixabay）