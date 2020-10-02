忙一整天！憑直覺選想坐哪張椅　測近期「有何好運降臨」

今（2020）年已經來到尾聲，若覺得今年運勢不盡理想，也先別氣餒！搜狐號《PLAY動漫控》近日分享一個小測驗，憑直覺選出你最想坐哪張椅子，立刻可以得知近期你會有什麼樣的好運，趣味結果在網路引發瘋傳。
測驗方法如下：若累了一天，從圖片中A～D 4張椅子，憑直覺選出你最想坐哪張椅子？立刻可以測出最近會有什麼好運向你奔來，詳盡測驗結果如下。
【答案解析】
A：你最近吉星高照，生活跟事業都紅紅火的，你頭腦聰明，精力旺盛，身體健康，生活如意。你不僅會有一份意外之財落入你的口袋，而且你還有一份比較大的驚喜正向你奔來。
B：你的大財跟小財正在連續不斷的向你奔來。你未來10年內可謂是好運連連，財富上漲。你未來無論做什麼，都是順如東風。你之前吃過的苦會一掃而光。你思路清晰，勇敢決斷，幾年之後，你最大的變化就是很有錢。
C：你有桃花運正向你奔來。你人品周正，性格很好，你心地善良，個性純真。隨著你個人元氣的不斷增長，你想要的完美的，浪漫的愛情，會奇跡般的來到你的身邊。你將會遇到接二連三的桃花運，你在愛情方面會有很圓滿的結局
D：你的官運正向你奔來。你的仕途會一路走高，你會平步青雲，手握權力。你是個深富內涵，智慧且幹練的人，你骨子裡帶著高貴，你天生就是個領導者。你很有權威性，很有震懾力。在大局面前你不怒自威，能夠感染人心，掌握大局，凝聚團體。也許你的這種才華被埋沒很多年，不過你接下來就要走馬上任了。（編輯：賴詠璿）