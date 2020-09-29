暖爸幫做柚子作業！女兒一看「角落動物」狂吐槽：這什麼

中秋佳節轉眼就要到了，除了烤肉、吃月餅，柚子也是不可或缺的重點角色，而不少人就會發揮創意在柚子外皮上雕刻出造型或字樣，近日就有一位老爸因為要幫女兒「代工」做出有創意的柚子作業，特地參考了女兒喜歡的圖案來雕畫，沒想到成品卻被女兒無情吐槽，畫面曝光後也吸引不少網友討論。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示因為女兒學校老師派發一項作業，要「帶一隻有造型的柚子去學校」，因此肩負起協助「代工」的責任，只見原PO將柚子外皮剝去了下半部，做出腹部和小手的部份，甚至貼上了2粒眼睛和嘴巴，甚至用心做出參考圖案中手上拿著書本的姿勢，神還原的程度讓不少人驚嘆。

不過「要求嚴格」的女兒可不這麼認為，一看到原PO辛苦還原的造型，不但沒有開心稱讚，反而冷冷地告訴他角落小夥伴「他們沒有耳朵」，原PO連忙一看參考圖頓時也傻眼「阿還真的沒有耳朵」，不過女兒的無情反應也讓他逗趣的感嘆「就不能說其實很可愛嗎？」。

▲原PO努力還原角落小夥伴的角色，女兒卻無情吐槽。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

畫面曝光後，有不少網友也跟著笑翻表示「看起來有點像史瑞克」、「這不是我記得的角落生物阿」、「角落動物還是角落怪物」、「以為是豬豬」、「很像豬公在看報紙欸」，不過也有民眾鼓勵原PO「我覺得最成功的應該是那本書」、「我只給小孩看柚子圖，孩子說是角落的企鵝，版主你成功了」、「老爸真是萬能」。（編輯：楊智傑）